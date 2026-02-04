$42.970.16
3 февраля
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 13172 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 15267 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 16997 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 18165 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14211 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22771 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 31241 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17137 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Золото стабилизировалось после рекордного падения: покупатели возвращаются на рынок

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Мировые цены на золото стабилизировались после крупнейшего дневного падения с 2013 года. Инвесторы активно выкупают активы, что позволило металлу закрепиться выше 4900 долларов за унцию.

Золото стабилизировалось после рекордного падения: покупатели возвращаются на рынок

Мировые цены на золото демонстрируют признаки стабилизации после одного из самых резких отступлений в истории, которое произошло в конце января 2026 года. Инвесторы начали активно выкупать активы на падении, что позволило металлу отыграть часть потерь и закрепиться выше психологической отметки в 4900 долларов за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе рынок драгоценных металлов пережил настоящий шок: золото зафиксировало самое большое дневное падение с 2013 года, а серебро – худший результат с 1980 года. Цена на слитки упала на 12% от исторического максимума в 5608 долларов, достигнутого 29 января. Однако уже во вторник, 3 февраля, наблюдался мощный отскок: цены выросли более чем на 6%, поскольку ослабление доллара США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова сделали золото привлекательным "безопасным убежищем".

Многие трейдеры пытались купить активы на спаде, делая ставку на восстановление. Поскольку золото стабилизировалось после резкого отступления, мы видим возвращение интереса со стороны как институциональных инвесторов, так и розничных покупателей

– отмечают аналитики Bloomberg.

Факторы влияния и прогнозы на 2026 год

Основными драйверами рынка остаются опасения относительно независимости Федеральной резервной системы США при администрации Дональда Трампа и высокий спрос со стороны центральных банков. Несмотря на недавнюю коррекцию, золото с начала года выросло почти на 15%. Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,3%, что дополнительно поддержало стоимость металлов, номинированных в американской валюте.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 4842 просмотра

По состоянию на утро среды золото торгуется в районе 4929 долларов за унцию. Хотя рынок остается волатильным, ведущие банки, такие как JP Morgan и UBS, сохраняют оптимистичные прогнозы, ожидая роста до 6000 долларов к концу года.

Эксперты отмечают, что нынешнее падение было скорее "технической разгрузкой" после слишком быстрого ралли, чем началом долгосрочного медвежьего тренда.

Золото и серебро восстанавливают позиции после сильнейшего обвала за последние десятилетия03.02.26, 06:33 • 5274 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
JPMorgan Chase
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп