Золото стабилизировалось после рекордного падения: покупатели возвращаются на рынок

Мировые цены на золото демонстрируют признаки стабилизации после одного из самых резких отступлений в истории, которое произошло в конце января 2026 года. Инвесторы начали активно выкупать активы на падении, что позволило металлу отыграть часть потерь и закрепиться выше психологической отметки в 4900 долларов за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе рынок драгоценных металлов пережил настоящий шок: золото зафиксировало самое большое дневное падение с 2013 года, а серебро – худший результат с 1980 года. Цена на слитки упала на 12% от исторического максимума в 5608 долларов, достигнутого 29 января. Однако уже во вторник, 3 февраля, наблюдался мощный отскок: цены выросли более чем на 6%, поскольку ослабление доллара США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова сделали золото привлекательным "безопасным убежищем".

Многие трейдеры пытались купить активы на спаде, делая ставку на восстановление. Поскольку золото стабилизировалось после резкого отступления, мы видим возвращение интереса со стороны как институциональных инвесторов, так и розничных покупателей – отмечают аналитики Bloomberg.

Факторы влияния и прогнозы на 2026 год

Основными драйверами рынка остаются опасения относительно независимости Федеральной резервной системы США при администрации Дональда Трампа и высокий спрос со стороны центральных банков. Несмотря на недавнюю коррекцию, золото с начала года выросло почти на 15%. Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,3%, что дополнительно поддержало стоимость металлов, номинированных в американской валюте.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд

По состоянию на утро среды золото торгуется в районе 4929 долларов за унцию. Хотя рынок остается волатильным, ведущие банки, такие как JP Morgan и UBS, сохраняют оптимистичные прогнозы, ожидая роста до 6000 долларов к концу года.

Эксперты отмечают, что нынешнее падение было скорее "технической разгрузкой" после слишком быстрого ралли, чем началом долгосрочного медвежьего тренда.

Золото и серебро восстанавливают позиции после сильнейшего обвала за последние десятилетия