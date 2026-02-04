Золото стабілізувалося після рекордного падіння: покупці повертаються на ринок

Світові ціни на золото демонструють ознаки стабілізації після одного з найрізкіших відступів в історії, який стався наприкінці січня 2026 року. Інвестори почали активно викуповувати активи на падінні, що дозволило металу відіграти частину втрат і закріпитися вище психологічної позначки у 4900 доларів за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: золото зафіксувало найбільше денне падіння з 2013 року, а срібло – найгірший результат з 1980 року. Ціна на злитки впала на 12% від історичного максимуму в 5608 доларів, досягнутого 29 січня. Проте вже у вівторок, 3 лютого, спостерігався потужний відскок: ціни зросли більш ніж на 6%, оскільки послаблення долара США та геополітична напруженість на Близькому Сході знову зробили золото привабливим "безпечним гаванем".

Багато трейдерів намагалися купити активи на спаді, роблячи ставку на відновлення. Оскільки золото стабілізувалося після різкого відступу, ми бачимо повернення інтересу з боку як інституційних інвесторів, так і роздрібних покупців – зазначають аналітики Bloomberg.

Фактори впливу та прогнози на 2026 рік

Основними драйверами ринку залишаються побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи США за адміністрації Дональда Трампа та високий попит з боку центральних банків. Попри нещодавню корекцію, золото з початку року зросло майже на 15%. Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,3%, що додатково підтримало вартість металів, номінованих в американській валюті.

Станом на ранок середи золото торгується в районі 4929 доларів за унцію. Хоча ринок залишається волатильним, провідні банки, такі як JP Morgan та UBS, зберігають оптимістичні прогнози, очікуючи зростання до 6000 доларів до кінця року.

Експерти наголошують, що нинішнє падіння було швидше "технічним розвантаженням" після занадто швидкого ралі, ніж початком довгострокового ведмежого тренду.

