uk
22:15
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
3 лютого, 16:41
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
Золото стабілізувалося після рекордного падіння: покупці повертаються на ринок

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Світові ціни на золото стабілізувалися після найбільшого денного падіння з 2013 року. Інвестори активно викуповують активи, що дозволило металу закріпитися вище 4900 доларів за унцію.

Золото стабілізувалося після рекордного падіння: покупці повертаються на ринок

Світові ціни на золото демонструють ознаки стабілізації після одного з найрізкіших відступів в історії, який стався наприкінці січня 2026 року. Інвестори почали активно викуповувати активи на падінні, що дозволило металу відіграти частину втрат і закріпитися вище психологічної позначки у 4900 доларів за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: золото зафіксувало найбільше денне падіння з 2013 року, а срібло – найгірший результат з 1980 року. Ціна на злитки впала на 12% від історичного максимуму в 5608 доларів, досягнутого 29 січня. Проте вже у вівторок, 3 лютого, спостерігався потужний відскок: ціни зросли більш ніж на 6%, оскільки послаблення долара США та геополітична напруженість на Близькому Сході знову зробили золото привабливим "безпечним гаванем".

Багато трейдерів намагалися купити активи на спаді, роблячи ставку на відновлення. Оскільки золото стабілізувалося після різкого відступу, ми бачимо повернення інтересу з боку як інституційних інвесторів, так і роздрібних покупців

– зазначають аналітики Bloomberg.

Фактори впливу та прогнози на 2026 рік

Основними драйверами ринку залишаються побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи США за адміністрації Дональда Трампа та високий попит з боку центральних банків. Попри нещодавню корекцію, золото з початку року зросло майже на 15%. Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,3%, що додатково підтримало вартість металів, номінованих в американській валюті.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 4826 переглядiв

Станом на ранок середи золото торгується в районі 4929 доларів за унцію. Хоча ринок залишається волатильним, провідні банки, такі як JP Morgan та UBS, зберігають оптимістичні прогнози, очікуючи зростання до 6000 доларів до кінця року.

Експерти наголошують, що нинішнє падіння було швидше "технічним розвантаженням" після занадто швидкого ралі, ніж початком довгострокового ведмежого тренду. 

Золото та срібло відновлюють позиції після найсильнішого обвалу за останні десятиліття03.02.26, 06:33 • 5264 перегляди

Степан Гафтко

