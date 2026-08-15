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Німеччина оновила попередження для своїх громадян щодо поїздок в Україну

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Німецьке МЗС оновило рекомендації для громадян щодо поїздок в Україну, попередивши про ризик посилення російських атак навколо 24 серпня. Відомство наголосило на закритому повітряному просторі та обмежених можливостях консульської допомоги.

Німеччина оновила попередження для своїх громадян щодо поїздок в Україну

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини 15 серпня оновило рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну, окремо попередивши про можливе посилення російських атак напередодні та в районі 24 серпня. Про це йдеться в оновлених правилах відомства, пише УНН.

Деталі

У німецькому МЗС наголосили, що перед поїздками в Україну діє офіційне попередження. У відомстві зазначили, що в країні майже щодня відбуваються російські повітряні атаки із застосуванням ракет, крилатих ракет і безпілотників, причому під ударом можуть опинитися всі регіони.

Окремо Німеччина попередила про ризик посилення атак у зв’язку з Днем Незалежності України 24 серпня 2026 року.

У часовому зв’язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру, наприклад енергетичну інфраструктуру та транспортні вузли, так і на цивільні об’єкти

- йдеться в оновлених рекомендаціях.

Німців закликали підготуватися до повітряних атак

Німецьке МЗС також нагадало, що український повітряний простір закритий, тому в’їзд та виїзд із країни можливий лише наземним шляхом. У Києві та інших населених пунктах діють комендантські години, які можуть оперативно змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Громадянам Німеччини, які попри попередження змушені приїхати в Україну з професійних причин, рекомендували усвідомлювати значний рівень небезпеки та мати заздалегідь підготовлений план безпеки.

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Відомство закликало встановити на смартфон український застосунок для отримання сповіщень про повітряні тривоги, заздалегідь визначити найближче укриття та стежити за повідомленнями місцевої влади. Також німцям рекомендували дотримуватися комендантської години та зареєструватися в кризовому списку МЗС Німеччини.

У відомстві наголосили, що через російську агресію можливості Німеччини щодо надання допомоги своїм громадянам в Україні значно обмежені.

Німецьке МЗС також зазначило, що навіть західні області України, де частота та інтенсивність атак нижчі, не можна вважати повністю безпечними. У відомстві нагадали про ризик ударів ракетами та далекобійними безпілотниками, падіння уламків, мін і нерозірваних боєприпасів.

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Степан Гафтко

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