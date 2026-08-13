Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти из-за угрозы атак хуситов

Экспорт саудовской нефти через Красное море сокращается на фоне роста угрозы атак йеменских хуситов, а танкеры всё чаще отключают системы отслеживания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

20 июля хуситы объявили морское эмбарго против Саудовской Аравии. С тех пор они заявляли об атаках на связанные с Саудовской Аравией танкеры, нефтяные объекты в Янбу и нефтеперерабатывающий завод Джазан на побережье Красного моря.

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Из-за угрозы нападений всё больше судов совершают так называемые "тёмные рейсы" — отключают автоматическую идентификационную систему AIS, чтобы их местоположение не было доступно в открытых системах.

Аналитики сообщают, что все недавние погрузки нефти в Янбу проходили без непрерывного сигнала AIS. Из-за этого оценки объёмов экспорта существенно различаются.

На прошлой неделе все погрузки в Янбу проводились в темноте. Сейчас мы не видим ни одной погрузки с включённой системой автоматической идентификации (AIS)