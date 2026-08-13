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Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти из-за угрозы атак хуситов

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Из-за угрозы атак йеменских хуситов Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти через Красное море, танкеры отключают системы отслеживания. Растёт транспортировка нефти через Египет, где объёмы достигли рекордных 2,17 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти из-за угрозы атак хуситов

Экспорт саудовской нефти через Красное море сокращается на фоне роста угрозы атак йеменских хуситов, а танкеры всё чаще отключают системы отслеживания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

20 июля хуситы объявили морское эмбарго против Саудовской Аравии. С тех пор они заявляли об атаках на связанные с Саудовской Аравией танкеры, нефтяные объекты в Янбу и нефтеперерабатывающий завод Джазан на побережье Красного моря.

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Из-за угрозы нападений всё больше судов совершают так называемые "тёмные рейсы" — отключают автоматическую идентификационную систему AIS, чтобы их местоположение не было доступно в открытых системах.

Данные об экспорте Саудовской Аравии существенно различаются

Аналитики сообщают, что все недавние погрузки нефти в Янбу проходили без непрерывного сигнала AIS. Из-за этого оценки объёмов экспорта существенно различаются.

На прошлой неделе все погрузки в Янбу проводились в темноте. Сейчас мы не видим ни одной погрузки с включённой системой автоматической идентификации (AIS)

— сказал аналитик Vortexa Джордж Моррис.

По оценке Vortexa, погрузки нефти в Янбу снизились до 2,38 млн баррелей в сутки с 2,71 млн неделей ранее. Kpler оценивает падение до 1,78 млн баррелей в сутки, тогда как AXSMarine, напротив, зафиксировала рост до 850 тысяч баррелей.

В то же время Саудовская Аравия увеличивает транспортировку нефти на север через Красное море, Суэцкий канал и египетский трубопровод SUMED. По данным Vortexa, на прошлой неделе средний объём погрузки сырой нефти и конденсата в египетском Сиди-Керире достиг рекордных 2,17 млн баррелей в сутки. Около 90% этого объёма пришлось на саудовскую нефть.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Красное море
Саудовская Аравия
Египет
Йемен