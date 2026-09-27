Макрон опроверг сообщения о предупреждении ЦРУ о возможной атаке российских беспилотников на юг Европы
Киев • УНН
Макрон заявил, что ЦРУ не предупреждало Францию о российской операции с беспилотниками. В то же время он назвал нападение на Европу правдоподобным.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЦРУ не предупреждало французские службы о возможной операции российских беспилотников против стран Южной Европы. В то же время он признал, что угроза российской атаки на Европу остается реальной, сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что американская разведка якобы предупредила несколько европейских правительств о возможной операции с применением российских дронов против Испании, Франции и Италии.
Мы можем опровергнуть эту информацию. ЦРУ не сообщало Франции об этом, и министр обороны Италии сказал то же самое
Макрон не исключает угрозу со стороны России
Президент Франции в то же время подчеркнул, что отсутствие такого предупреждения ЦРУ не означает отсутствия самой угрозы. На вопрос, может ли произойти подобная российская атака, Макрон ответил утвердительно и назвал возможность нападения России на Европу «правдоподобной».
Отдельно Макрон объявил, что Франция направит военнослужащих, радиолокационные и оборонительные системы для защиты нефтяной инфраструктуры в Янбу в Саудовской Аравии. Этот объект позволяет транспортировать нефть к Красному морю в обход Ормузского пролива и имеет пропускную способность до 5 млн баррелей в сутки с возможностью временного увеличения до 7 млн.
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