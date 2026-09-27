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Макрон спростував повідомлення про попередження ЦРУ щодо можливої атаки російських дронів на південь Європи

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Макрон заявив, що ЦРУ не попереджало Францію про російську операцію дронів. Водночас він назвав напад на Європу правдоподібним.

Макрон спростував повідомлення про попередження ЦРУ щодо можливої атаки російських дронів на південь Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЦРУ не попереджало французькі служби про можливу операцію російських безпілотників проти країн Південної Європи. Водночас він визнав, що загроза російської атаки на Європу залишається реальною, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Раніше іспанська газета El Mundo повідомила, що американська розвідка нібито попередила кілька європейських урядів про можливу операцію із застосуванням російських дронів проти Іспанії, Франції та Італії.

Ми можемо спростувати цю інформацію. ЦРУ не повідомляло Франції про це, і міністр оборони Італії сказав те саме

– заявив Макрон.

Загрозу з боку росії Макрон не виключає

Президент Франції водночас наголосив, що відсутність такого попередження ЦРУ не означає відсутності самої загрози. На запитання, чи може подібна російська атака статися, Макрон відповів ствердно та назвав можливість нападу росії на Європу "правдоподібною".

Окремо Макрон оголосив, що Франція направить військових, радіолокаційні та оборонні системи для захисту нафтової інфраструктури в Янбу у Саудівській Аравії. Цей об'єкт дозволяє транспортувати нафту до Червоного моря в обхід Ормузької протоки та має пропускну здатність до 5 млн барелів на добу з можливістю тимчасового збільшення до 7 млн.

Макрон не виключив можливості повернення на пост президента Франції26.09.26, 20:30 • 6138 переглядiв

Степан Гафтко

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Війна в Україні
Червоне море
Емманюель Макрон
Франція
Італія
Іспанія
Саудівська Аравія
Європа