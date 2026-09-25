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Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий перемирия между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Brent подешевела до $105,73, WTI — до $93,05 за баррель. Рынки оценивают возможное перемирие и региональные риски.

Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий перемирия между США и Ираном
Фото: Reuters

В пятницу цены на нефть несколько снизились, поскольку рынки оценивали вероятность перемирия между США и Ираном на фоне бомбардировки Саудовской Аравии повстанцами-хуситами и после недели стремительного роста цен. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 02:12 по Гринвичу цена на нефть марки Brent снизилась на 87 центов (или 0,82%) — до 105,73 доллара за баррель, тогда как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,56 доллара (или 1,65%) — до 93,05 доллара за баррель.

Вялое начало торгов контрастировало с неделей высокой волатильности, в течение которой в четверг цены на нефть достигли недельного максимума. Стоимость обоих сортов нефти выросла на 5%: цена Brent по итогам дня повысилась на 3,4%, а WTI — на 2,7%.

Для нефти марки Brent это был самый высокий показатель на момент закрытия торгов с 15 сентября. В то же время для WTI это стало первым ростом за длительный период: в течение предыдущих шести сессий она потеряла 13%, а за неделю снизилась на 6,42% (тогда как Brent за этот же период выросла на 2,09%).

Спред между ценами на Brent и WTI достиг 12,68 доллара — это самый большой разрыв с мая, когда он превышал 13 долларов.

Опасения относительно возможного запрета США на экспорт дизельного топлива, который мог бы привести к перенасыщению внутреннего рынка, в значительной степени обусловливают расхождение цен, поскольку обычно котировки этих двух эталонных сортов нефти изменяются синхронно, несмотря на то что американский контракт обычно торгуется с дисконтом.

Необычно широкий спред между ценами на WTI и Brent также отражает различия в региональных факторах риска

- отметил Тим Вотерер, главный аналитик KCM Trade.

Как сообщили на этой неделе источники, близкие к переговорам, представители США и Ирана в Нью-Йорке рассматривают поэтапный путь к выходу из конфликта, предусматривающий возобновление Тегераном судоходства в Ормузском проливе и отмену Вашингтоном экономической блокады Ирана.

По данным отраслевых источников, спутниковых снимков и информации о морских перевозках, Саудовская Аравия наращивает объемы перекачки сырой нефти по трубопроводу "Восток — Запад", ведущему к экспортному терминалу в порту Янбу на побережье Красного моря, хотя погрузка танкеров еще не возобновилась.

россия начала экспорт нефти в рамках арктического проекта — какие выгоды он принесёт москве24.09.26, 15:25 • 4478 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Reuters
Красное море
Нью-Йорк
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран