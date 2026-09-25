Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань перемир’я між США та Іраном

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У п’ятницю ціни на нафту дещо знизилися, оскільки ринки зважували ймовірність перемир’я між США та Іраном на тлі бомбардування Саудівської Аравії повстанцями-хуситами та після тижня стрімкого зростання цін. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Станом на 02:12 за Гринвічем ціна на нафту марки Brent знизилася на 87 центів (або 0,82%) — до 105,73 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,56 долара (або 1,65%) — до 93,05 долара за барель.

Млявий початок торгів контрастував із тижнем високої волатильності, протягом якого в четвер ціни на нафту сягнули тижневого максимуму. Вартість обох видів нафти зростала на 5%: ціна Brent за підсумками дня підвищилася на 3,4%, а WTI - на 2,7%.

Для нафти марки Brent це був найвищий показник на момент закриття торгів із 15 вересня. Водночас для WTI це стало першим зростанням за тривалий час: протягом попередніх шести сесій вона втратила 13%, а за тиждень знизилася на 6,42% (тоді як Brent за цей же період зросла на 2,09%).

Спред між цінами на Brent і WTI сягнув 12,68 долара — це найбільший розрив із травня, коли він перевищував 13 доларів.

Побоювання щодо можливої заборони США на експорт дизельного пального, яка могла б призвести до перенасичення внутрішнього ринку, значною мірою зумовлюють розбіжність цін, адже зазвичай котирування цих двох еталонних сортів нафти змінюються синхронно, попри те, що американський контракт зазвичай торгується з дисконтом.

Незвично широкий спред між цінами на WTI та Brent також відображає відмінності в регіональних ризикових факторах - зазначив Тім Вотерер, головний аналітик KCM Trade.

Як повідомили цього тижня джерела, наближені до переговорів, представники США та Ірану в Нью-Йорку розглядають поетапний шлях до виходу з конфлікту, що передбачає відновлення Тегераном судноплавства в Ормузькій протоці та скасування Вашингтоном економічної блокади Ірану.

За даними галузевих джерел, супутникових знімків та інформації про морські перевезення, Саудівська Аравія нарощує обсяги перекачування сирої нафти через трубопровід "Схід — Захід", що веде до експортного термінала в порту Янбу на узбережжі Червоного моря, хоча завантаження танкерів ще не відновилося.

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