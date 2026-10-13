Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє

Щороку в останню неділю жовтня Україна, як і багато країн світу, здійснює перехід на зимовий час. О 04:00 стрілки годинника переводять на одну годину назад. Це дарує додаткову годину сну в вихідний день, але питання про доцільність цієї традиції у 21 столітті до сих пір залишається відкритим. Попри те, що ще два роки тому Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким Україна мала залишитись на зимовому часі назавжди, президент досі його не підписав. УНН розповість як підготуватись до переведення годинника та історію цієї практики

Історія виникнення традиції

Ідея переведення часу виникла задовго до появи сучасних електричних мереж. Ще у 1784 році Бенджамін Франклін опублікував есе, у якому жартома запропонував вставати раніше, щоб економити свічки. Проте наукове та економічне обґрунтування дав британський будівельник Вільям Віллетт у 1907 році. Він був обурений тим, що влітку люди спали під час перших сонячних годин, а ввечері марнували штучне освітлення. Першою країною, яка офіційно запровадила сезонне переведення годинників на державному рівні, стала Німецька імперія у 1916 році — під час Першої світової війни це було критичним заходом для економії вугілля. Згодом цю практику підхопили Велика Британія, США та більшість країн Європи.

В Україні переведення стрілок годинника було запроваджено за часів СРСР у 1981 році, а після здобуття незалежності закріплено постановою Кабінету Міністрів у 1996 році.

Економічна доцільність: міф чи реальність

Основна мета сезонного переведення годинників - раціональне використання світлового дня та економія електроенергії. У XX столітті, коли більша частина енергії витрачалася саме на освітлення підприємств та осель, це було дуже відчутно. Однак у сучасному світі структура споживання енергії сильно змінилася. Освітлення завдяки енергоефективним LED-технологіям становить лише незначну частку загальних енерговитрат. Натомість основними споживачами стали побутова техніка, системи кондиціонування, опалення та безперервно працююча інфраструктура. Сучасні дослідження свідчать, що реальна економія електроенергії від переведення стрілок становить від 0,2% до 1%, що в масштабах країни є майже невідчутним показником.

Вплив на здоров'я та біоритми людини

Хоча перехід на зимовий час вважається легшим для організму, ніж весняний, він все одно є стресом для людської фізіології. Порушення природних циркадних ритмів, тобто внутрішнього біологічного годинника, викликає так званий "десинхроноз".

У перші дні після переведення стрілок фіксується коливання артеріального тиску. Хоча під час весняного переходу ризик інфарктів зростає суттєвіше, восени організм реагує на зміну світлового режиму підвищеною втомлюваністю. Скорочення світлового дня вечорами може провокувати сезонний афективний розлад або осінню депресію. Організм отримує менше сонячного світла, що знижує вироблення серотоніну та вітаміну D. Адаптація біологічного годинника до нового розкладу триває від кількох днів до двох тижнів. У цей період люди частіше скаржаться на безсоння, зниження концентрації уваги та підвищену дратівливість.

Як полегшити адаптацію?

За 3–5 днів до переведення стрілок починайте лягати спати та вставати на 15–20 хвилин пізніше. Намагайтеся проводити більше часу на свіжому повітрі в першій половині дня, щоб організм отримував природне світло. Утримайтеся від важкої їжі, алкоголю та надмірного вживання кави у вечірній час, помірні фізичні навантаження допоможуть нормалізувати сон.

Сучасний контекст та майбутнє часових змін

В останні роки у світі триває активна дискусія щодо скасування сезонного переведення годинників. У 2019 році Європейський Парламент підтримав рішення про відмову від цієї практики, закликавши країни-члени ЄС визначитися з постійним часом. Проте через бюрократичні узгодження та пандемію це рішення поки не набуло остаточної чинності.

В Україні також неодноразово робилися спроби скасувати сезонне переведення та зафіксувати єдиний стандартний час. Ще у 2024 році ми мали перейти лише на зимовий час, цей законопроєкт ухвалила Верховна Рада, проте президент досі не ухвалив рішення. З однієї сторони фіксація часу це про турботу, здоров'я громадян та відсутність реальної економічної вигоди, тоді як з іншої сторони, звертають увагу на зручність синхронізації часу з європейськими партнерами та географічні особливості країни.

Переведення стрілок годинника в Україні: сомнолог розповіла, як сезонний перехід впливає на українців