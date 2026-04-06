Українська команда доопрацьовує домовленості з Туреччиною та країнами Близького Сходу - Зеленський

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Зеленський анонсував зміцнення енергетичної та логістичної співпраці з Туреччиною. Україна розширює оборонні та економічні зв'язки з країнами Близького Сходу.

Україна завершує узгодження нових домовленостей із Туреччиною, які мають зміцнити енергетичну та логістичну безпеку, а також активізує співпрацю з країнами Близького Сходу та Затоки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН

Зараз наша команда докручує домовленості за візитами цими днями. Керівник Нафтогазу працює з турецькою стороною, щоб реалізувати все те, про що ми говорили позавчора у Стамбулі. Спільна робота з Туреччиною для нас – це одна з гарантій енергетичної безпеки, логістичної безпеки. Хороше підґрунтя є, щоб зробити нові спільні кроки. Ця зустріч з Президентом Ердоганом була однією з найбільш позитивних за всі роки 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що дипломатична частина української команди працює також і по Сирії, щоб посилити взаємодію. 

Ми вже відновили повноцінні відносини, треба відновити й постійну дипломатичну присутність, постійну взаємодію. Рустем Умєров зараз продовжує працювати в регіоні заради спільних наших безпекових кроків з відповідними країнами та розширення як оборонних, так і економічних відносин. Вже є наші домовленості з Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, також Оман, Бахрейн – є зацікавленість. Україна вперше в історії не просто представлена в регіоні Близького Сходу та Затоки, а є там бажаним та сильним партнером 

- додав Зеленський. 

Президент наголосив, що Україна однією з перших і принципово підтримала регіон, коли почались атаки від іранського режиму. 

Ми зробили це реально. Також ми підтримали Сирію, коли був знесений режим Асада. Варто врахувати зараз і інтереси народу Ірану, щоб усе було достойно. Ми прагнемо достойного миру для себе, і саме це просуваємо дипломатично. Наша мета абсолютно чітка: потрібна стабільність і мир у Європі, потрібна стабільність та мир на Близькому Сході та в Затоці, так само як і в інших глобально важливих регіонах, щоб світ не знав таких проблем через дестабілізовані ринки, знищену енергетику, порушене мореплавство, ядерну загрозу чи продовольчу небезпеку. На безпеку заслуговують усі народи – і будуть ще й нові наші безпекові домовленості, які точно посилять Україну. Зараз з Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей. Я дякую вам за те, що Україна стала такою й що Україну поважають так 

- резюмував Глава держави. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росія буде готова припинити удари по українській енергетиці, то Україна готова відповісти дзеркально.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Ядерна зброя
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рустем Умєров
Нафтогаз України
Йорданія
Сирія
Саудівська Аравія
Катар
Бахрейн
Оман
Європа
Реджеп Тайїп Ердоган
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна