Українська команда доопрацьовує домовленості з Туреччиною та країнами Близького Сходу - Зеленський

Україна завершує узгодження нових домовленостей із Туреччиною, які мають зміцнити енергетичну та логістичну безпеку, а також активізує співпрацю з країнами Близького Сходу та Затоки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз наша команда докручує домовленості за візитами цими днями. Керівник Нафтогазу працює з турецькою стороною, щоб реалізувати все те, про що ми говорили позавчора у Стамбулі. Спільна робота з Туреччиною для нас – це одна з гарантій енергетичної безпеки, логістичної безпеки. Хороше підґрунтя є, щоб зробити нові спільні кроки. Ця зустріч з Президентом Ердоганом була однією з найбільш позитивних за всі роки

Він зазначив, що дипломатична частина української команди працює також і по Сирії, щоб посилити взаємодію.

Ми вже відновили повноцінні відносини, треба відновити й постійну дипломатичну присутність, постійну взаємодію. Рустем Умєров зараз продовжує працювати в регіоні заради спільних наших безпекових кроків з відповідними країнами та розширення як оборонних, так і економічних відносин. Вже є наші домовленості з Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, також Оман, Бахрейн – є зацікавленість. Україна вперше в історії не просто представлена в регіоні Близького Сходу та Затоки, а є там бажаним та сильним партнером

Президент наголосив, що Україна однією з перших і принципово підтримала регіон, коли почались атаки від іранського режиму.

Ми зробили це реально. Також ми підтримали Сирію, коли був знесений режим Асада. Варто врахувати зараз і інтереси народу Ірану, щоб усе було достойно. Ми прагнемо достойного миру для себе, і саме це просуваємо дипломатично. Наша мета абсолютно чітка: потрібна стабільність і мир у Європі, потрібна стабільність та мир на Близькому Сході та в Затоці, так само як і в інших глобально важливих регіонах, щоб світ не знав таких проблем через дестабілізовані ринки, знищену енергетику, порушене мореплавство, ядерну загрозу чи продовольчу небезпеку. На безпеку заслуговують усі народи – і будуть ще й нові наші безпекові домовленості, які точно посилять Україну. Зараз з Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей. Я дякую вам за те, що Україна стала такою й що Україну поважають так