$43.650.1650.310.14
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський

Київ • УНН

 • 4024 перегляди

Україна готова дзеркально зупинити атаки на енергооб'єкти у разі кроку у відповідь від рф. Пропозицію передали російській стороні через американців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росія буде готова припинити удари по українській енергетиці, то Україна готова відповісти дзеркально. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Усе, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну. Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне. Якщо росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна працює зараз також предметно по документах із американською стороною. 

Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно. Зараз багато зневіри у дипломатії – і не тільки тут – щодо війни росії проти України. Але від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат. І ми фактично кожен день контактуємо з американською стороною на різних рівнях, щоб результат був 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках, а також удари по рф.

Павло Башинський

