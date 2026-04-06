Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росія буде готова припинити удари по українській енергетиці, то Україна готова відповісти дзеркально. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Усе, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну. Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне. Якщо росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є

Він зазначив, що Україна працює зараз також предметно по документах із американською стороною.

Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно. Зараз багато зневіри у дипломатії – і не тільки тут – щодо війни росії проти України. Але від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат. І ми фактично кожен день контактуємо з американською стороною на різних рівнях, щоб результат був