Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Киев • УНН
Украина готова зеркально остановить атаки на энергообъекты в случае ответного шага от РФ. Предложение передали российской стороне через американцев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, то Украина готова ответить зеркально. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильное. Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть
Он отметил, что Украина работает сейчас также предметно по документам с американской стороной.
Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности. Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к длительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно. Сейчас много разочарования в дипломатии – и не только здесь – относительно войны России против Украины. Но от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат. И мы фактически каждый день контактируем с американской стороной на разных уровнях, чтобы результат был
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях, а также удары по РФ.