Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, то Украина готова ответить зеркально. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильное. Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть

Он отметил, что Украина работает сейчас также предметно по документам с американской стороной.

Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности. Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к длительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно. Сейчас много разочарования в дипломатии – и не только здесь – относительно войны России против Украины. Но от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат. И мы фактически каждый день контактируем с американской стороной на разных уровнях, чтобы результат был