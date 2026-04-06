Украинская команда дорабатывает договоренности с Турцией и странами Ближнего Востока - Зеленский

Украина завершает согласование новых договоренностей с Турцией, которые должны укрепить энергетическую и логистическую безопасность, а также активизирует сотрудничество со странами Ближнего Востока и Залива. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас наша команда докручивает договоренности по визитам в эти дни. Руководитель Нафтогаза работает с турецкой стороной, чтобы реализовать все то, о чем мы говорили позавчера в Стамбуле. Совместная работа с Турцией для нас – это одна из гарантий энергетической безопасности, логистической безопасности. Хорошая основа есть, чтобы сделать новые совместные шаги. Эта встреча с Президентом Эрдоганом была одной из самых позитивных за все годы

Он отметил, что дипломатическая часть украинской команды работает также и по Сирии, чтобы усилить взаимодействие.

Мы уже восстановили полноценные отношения, надо восстановить и постоянное дипломатическое присутствие, постоянное взаимодействие. Рустем Умеров сейчас продолжает работать в регионе ради совместных наших шагов по безопасности с соответствующими странами и расширения как оборонных, так и экономических отношений. Уже есть наши договоренности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, также Оман, Бахрейн – есть заинтересованность. Украина впервые в истории не просто представлена в регионе Ближнего Востока и Залива, а является там желанным и сильным партнером

Президент подчеркнул, что Украина одной из первых и принципиально поддержала регион, когда начались атаки от иранского режима.

Мы сделали это реально. Также мы поддержали Сирию, когда был свергнут режим Асада. Стоит учесть сейчас и интересы народа Ирана, чтобы все было достойно. Мы стремимся к достойному миру для себя, и именно это продвигаем дипломатически. Наша цель абсолютно четкая: нужна стабильность и мир в Европе, нужна стабильность и мир на Ближнем Востоке и в Заливе, так же как и в других глобально важных регионах, чтобы мир не знал таких проблем из-за дестабилизированных рынков, уничтоженной энергетики, нарушенного мореплавания, ядерной угрозы или продовольственной опасности. Безопасности заслуживают все народы – и будут еще и новые наши договоренности по безопасности, которые точно усилят Украину. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей. Я благодарю вас за то, что Украина стала такой и что Украину уважают так