Зеленський: США працюють над зустріччю з путіним
Київ • УНН
США працюють над зустріччю володимира путіна та Володимира Зеленського, можливо на Близькому Сході. Зеленський також говоритиме з Ердоганом.
Сполучені Штати Америки працюють над організацією зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч може бути і в одній з країн Близького Сходу, повідомив Володимир Зеленський в Telegram, передає УНН.
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Американський майданчик для перемовин буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо. Що стосується наших зустрічей з американською стороною: ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі. Хочуть в Америці - нехай нас запрошують
Президент додав, що окремо будуть переговори з Туреччиною.
Я збираюсь говорити окремо з Президентом Ердоганом щодо моря та продовольчої безпеки, а також із представниками країн Близького Сходу
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.