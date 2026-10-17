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The Guardian
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Зеленський: США працюють над зустріччю з путіним

Київ • УНН

 • 162 перегляди

США працюють над зустріччю володимира путіна та Володимира Зеленського, можливо на Близькому Сході. Зеленський також говоритиме з Ердоганом.

Зеленський: США працюють над зустріччю з путіним

Сполучені Штати Америки працюють над організацією зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч може бути і в одній з країн Близького Сходу, повідомив Володимир Зеленський в Telegram, передає УНН.

Деталі

Американський майданчик для перемовин буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо. Що стосується наших зустрічей з американською стороною: ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі. Хочуть в Америці - нехай нас запрошують

- заявив Зеленський.

Президент додав, що окремо будуть переговори з Туреччиною.

Я збираюсь говорити окремо з Президентом Ердоганом щодо моря та продовольчої безпеки, а також із представниками країн Близького Сходу

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.

Євген Устименко

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