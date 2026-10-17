Зеленський: США працюють над зустріччю з путіним

Сполучені Штати Америки працюють над організацією зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч може бути і в одній з країн Близького Сходу, повідомив Володимир Зеленський в Telegram, передає УНН.

Американський майданчик для перемовин буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо. Що стосується наших зустрічей з американською стороною: ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі. Хочуть в Америці - нехай нас запрошують

Президент додав, що окремо будуть переговори з Туреччиною.

Я збираюсь говорити окремо з Президентом Ердоганом щодо моря та продовольчої безпеки, а також із представниками країн Близького Сходу