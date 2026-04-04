Ситуація в Ірані прямує до геостратегічного глухого кута - Ердоган поговорив із генсеком НАТО
Київ • УНН
Президент Туреччини обговорив з генсеком НАТО глобальні виклики та ситуацію в Ірані. Ердоган закликав світ зупинити війну та зміцнити альянс на саміті.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони обговорили регіональні та глобальні питання, а також питання альянсу, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
За даними державного агентства Anadolu, Ердоган заявив Рютте, що ситуація в Ірані "прямує до геостратегічного глухого кута", і закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля для припинення війни.
Ердоган додав, що сподівається, що на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня будуть прийнято рішення, які зроблять альянс більш стійким та ефективним до майбутніх змін.
