Пакистан заявляє про просування зусиль щодо припинення вогню між США та Іраном

Представник Міністерства закордонних справ Пакистану заявив, що зусилля його уряду з посередництва у припиненні вогню між Іраном та США "йдуть за планом", передає УНН із посиланням на AP.

Тахір Андрабі зробив ці коментарі агентству Associated Press після повідомлень про тупикову ситуацію в посередницьких зусиллях.

Його коментарі пролунали приблизно через тиждень після того, як Пакистан прийняв високопоставлених дипломатів з Туреччини, Єгипту та Саудівської Аравії та підтвердив свою готовність сприяти переговорам між Вашингтоном та Тегераном.

Раніше в суботу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його уряд "ніколи не відмовлявся йти до Ісламабаду", але прагне "остаточного та міцного" завершення конфлікту.

Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар привітав цю заяву, написавши в X: "Щиро ціную ваше роз'яснення, мій любий брате".

Раніше ЗМІ повідомили, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли в глухий кут.