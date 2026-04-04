Пакистан заявляет о продвижении усилий по прекращению огня между США и Ираном

Представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил, что усилия его правительства по посредничеству в прекращении огня между Ираном и США "идут по плану", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Тахир Андраби сделал эти комментарии агентству Associated Press после сообщений о тупиковой ситуации в посреднических усилиях.

Его комментарии прозвучали примерно через неделю после того, как Пакистан принял высокопоставленных дипломатов из Турции, Египта и Саудовской Аравии и подтвердил свою готовность способствовать переговорам между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его правительство "никогда не отказывалось идти в Исламабад", но стремится к "окончательному и прочному" завершению конфликта.

Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар приветствовал это заявление, написав в X: "Искренне ценю ваше разъяснение, мой дорогой брат".

Добавим

Ранее СМИ сообщили, что усилия стран Ближнего Востока и других региональных посредников во главе с Пакистаном по организации переговоров о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном зашли в тупик.