Ситуация в Иране движется к геостратегическому тупику - Эрдоган поговорил с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого они обсудили региональные и глобальные вопросы, а также вопросы альянса, передает УНН со ссылкой на AP.

По данным государственного агентства Anadolu, Эрдоган заявил Рютте, что ситуация в Иране "движется к геостратегическому тупику", и призвал международное сообщество активизировать усилия для прекращения войны.

Эрдоган добавил, что надеется, что на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля будут приняты решения, которые сделают альянс более устойчивым и эффективным к будущим изменениям.

