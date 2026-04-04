Ситуация в Иране движется к геостратегическому тупику - Эрдоган поговорил с генсеком НАТО
Киев • УНН
Президент Турции обсудил с генсеком НАТО глобальные вызовы и ситуацию в Иране. Эрдоган призвал мир остановить войну и укрепить альянс на саммите.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого они обсудили региональные и глобальные вопросы, а также вопросы альянса, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По данным государственного агентства Anadolu, Эрдоган заявил Рютте, что ситуация в Иране "движется к геостратегическому тупику", и призвал международное сообщество активизировать усилия для прекращения войны.
Эрдоган добавил, что надеется, что на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля будут приняты решения, которые сделают альянс более устойчивым и эффективным к будущим изменениям.
