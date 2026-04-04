Зеленський та Ердоган обговорили можливість спільної розробки газових родовищ

Київ • УНН

 • 3102 перегляди

Лідери обговорили розбудову газової інфраструктури та оборонну співпрацю в Стамбулі. Нафтогаз проведе переговори з міненерго Туреччини щодо проектів.

Зеленський та Ердоган обговорили можливість спільної розробки газових родовищ

У палаці Долмабахче в Стамбулі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Йшлося про практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ, передає УНН із посиланням на ОП.

Окрему увагу приділили енергетичному співробітництву. Президенти обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган домовилися, що вже завтра відбудеться зустріч голови НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького й міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслана Байрактара 

- йдеться у повідомленні.

Глава держави подякував за підтримку, яку Туреччина надає Україні з початку повномасштабної російської агресії, та сприяння в поверненні з полону наших людей.

Зеленський і Ердоган говорили про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент України поінформував про результати візитів у країни регіону, важливі домовленості та досвід, яким може поділитись Україна.

За словами Глави держави, Україна готова ділитись своєю експертизою захисту життя з усіма, хто і нам допомагає захищати життя. Лідери детально обговорили поглиблення співробітництва у сфері безпеки, зокрема реалізацію спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі та інші кроки для взаємовигідного партнерства.

"Важливо, щоб спільні та скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу. Домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід", – зазначив Президент України.

Зеленський поділився деталями контактів з американською командою. Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Ердоган запропонував Стамбул для мирних переговорів, ми готові приїхати - Зеленський

Лідери говорили також про інші сфери співпраці та домовились усунути всі перепони в розвитку двосторонньої торгівлі.

Зеленський назвав теми до обговорення під час візиту до Туреччини для зустрічі з Ердоганом

