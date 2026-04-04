Зеленський назвав теми до обговорення під час візиту до Туреччини для зустрічі з Ердоганом
Київ • УНН
Президент України обговорить у Туреччині зміцнення партнерства та стабільність у Європі. Головними темами стануть захист життів і безпека регіонів.
Президент України Володимир Зеленський назвав теми до обговорення під час візиту до Туреччини для зустрічі з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом, пише УНН.
Прибув до Стамбула, де заплановані важливі зустрічі. Підготовлені змістовні перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати
