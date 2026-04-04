Зеленский назвал темы для обсуждения во время визита в Турцию для встречи с Эрдоганом
Киев • УНН
Президент Украины обсудит в Турции укрепление партнерства и стабильность в Европе. Главными темами станут защита жизней и безопасность регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы для обсуждения во время визита в Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет УНН.
Прибыл в Стамбул, где запланированы важные встречи. Подготовлены содержательные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем, чтобы усилить наше партнерство ради реальной защиты жизни людей и приближения стабильности и обеспечения безопасности в нашей Европе, а также на Ближнем Востоке. Совместные усилия всегда дают лучшие результаты
Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом04.04.26, 13:28 • 6214 просмотров