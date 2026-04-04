Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрение
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Зеленский и Эрдоган обсудили возможность совместной разработки газовых месторождений

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

Лидеры обсудили развитие газовой инфраструктуры и оборонное сотрудничество в Стамбуле. Нафтогаз проведет переговоры с Минэнерго Турции по проектам.

Зеленский и Эрдоган обсудили возможность совместной разработки газовых месторождений

Во дворце Долмабахче в Стамбуле Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь шла о практических шагах по реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также о возможностях совместной разработки газовых месторождений, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, особое внимание уделили энергетическому сотрудничеству. Президенты обсудили практические шаги по реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что уже завтра состоится встреча главы НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара

- говорится в сообщении.

Добавим

Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Турция оказывает Украине с начала полномасштабной российской агрессии, и содействие в возвращении из плена наших людей.

Зеленский и Эрдоган говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Президент Украины проинформировал о результатах визитов в страны региона, важных договоренностях и опыте, которым может поделиться Украина.

По словам Главы государства, Украина готова делиться своей экспертизой защиты жизни со всеми, кто и нам помогает защищать жизнь. Лидеры детально обсудили углубление сотрудничества в сфере безопасности, в частности реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и другие шаги для взаимовыгодного партнерства.

"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира. Договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт", – отметил Президент Украины.

Зеленский поделился деталями контактов с американской командой. Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент Турции также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Эрдоган предложил Стамбул для мирных переговоров, мы готовы приехать - Зеленский04.04.26, 19:34 • 2260 просмотров

Лидеры говорили также о других сферах сотрудничества и договорились устранить все преграды в развитии двусторонней торговли.

Зеленский назвал темы для обсуждения во время визита в Турцию для встречи с Эрдоганом04.04.26, 13:53 • 4558 просмотров

