19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Безпілотники атакували нафтобазу у бєлгородській області рф

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Увечері 6 січня у місті старий оскол бєлгородської області рф сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Зазначається, що нафтобаза була атакована безпілотниками.

Безпілотники атакували нафтобазу у бєлгородській області рф

Ввечері у віторок, 6 січня, у місті старий оскол у бєлгородські області рф сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що нафтобаза була атакована безпілотниками.

Кажуть що нафтобаза в н.п. старий оскол більше непотрібна

- йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

Сили оборони України у ніч на 6 січня завдали ударів по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту стрілецькі хутори липецької області рф.

Далекобійні дрони СБУ атакували рф: вразили ракетно-артилерійський арсенал у костромській області та нафтобазу в липецькій06.01.26, 14:14 • 4528 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика