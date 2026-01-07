Безпілотники атакували нафтобазу у бєлгородській області рф
Київ • УНН
Увечері 6 січня у місті старий оскол бєлгородської області рф сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Зазначається, що нафтобаза була атакована безпілотниками.
Ввечері у віторок, 6 січня, у місті старий оскол у бєлгородські області рф сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що нафтобаза була атакована безпілотниками.
Кажуть що нафтобаза в н.п. старий оскол більше непотрібна
Нагадаємо
Сили оборони України у ніч на 6 січня завдали ударів по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту стрілецькі хутори липецької області рф.
