Ввечері у віторок, 6 січня, у місті старий оскол у бєлгородські області рф сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що нафтобаза була атакована безпілотниками.

Кажуть що нафтобаза в н.п. старий оскол більше непотрібна - йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

Сили оборони України у ніч на 6 січня завдали ударів по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту стрілецькі хутори липецької області рф.

Далекобійні дрони СБУ атакували рф: вразили ракетно-артилерійський арсенал у костромській області та нафтобазу в липецькій