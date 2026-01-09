Во Львове за два дня выпало 30 см снега: коммунальщики работали всю ночь

$42.990.27
50.180.25
ukenru
13:30 • 1146 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 2228 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 1196 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 4812 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 2276 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 10656 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 11972 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13551 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 11810 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12628 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.9м/с
81%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 7164 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 29640 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 22251 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 5258 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 19592 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 48065 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 75980 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 51129 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 73936 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 100298 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Львовская область
Львов
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 53495 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 56214 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 78289 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 96855 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 137593 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
FIFA (серия видеоигр)

Во Львове за два дня выпало 30 см снега: коммунальщики работали всю ночь

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Во Львове выпало 70% месячной нормы осадков, что составляет 30 см снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая улицы и используя противогололедные материалы.

Во Львове за два дня выпало 30 см снега: коммунальщики работали всю ночь

За последние несколько дней во Львове выпало около 70% месячной нормы осадков — это примерно 30 сантиметров снега. Из-за интенсивного снегопада коммунальные службы города работали в усиленном режиме. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

В течение этой ночи коммунальная техника и работники продолжали убирать улицы города от последствий интенсивного снегопада, который длился в течение двух суток. Как пояснили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, основной акцент во время ночной уборки — это расчистка магистральных улиц для обеспечения проезда машин экстренных служб и общественного транспорта 

– говорится в сообщении.

На дорогах города работали 94 единицы крупной спецтехники и 72 мотощетки. Для обработки дорог и тротуаров использовали 362 кубических метра противогололедных материалов.

Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные09.01.26, 09:00 • 29731 просмотр

Напомним

Из-за непогоды Укрзализныця отправит ряд поездов с задержками. Время отправления некоторых рейсов изменено на 30 минут до 4 часов.

Алла Киосак

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Снег в Украине
Украинская железная дорога
Львов