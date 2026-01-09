Во Львове за два дня выпало 30 см снега: коммунальщики работали всю ночь

За последние несколько дней во Львове выпало около 70% месячной нормы осадков — это примерно 30 сантиметров снега. Из-за интенсивного снегопада коммунальные службы города работали в усиленном режиме. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

В течение этой ночи коммунальная техника и работники продолжали убирать улицы города от последствий интенсивного снегопада, который длился в течение двух суток. Как пояснили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, основной акцент во время ночной уборки — это расчистка магистральных улиц для обеспечения проезда машин экстренных служб и общественного транспорта – говорится в сообщении.

На дорогах города работали 94 единицы крупной спецтехники и 72 мотощетки. Для обработки дорог и тротуаров использовали 362 кубических метра противогололедных материалов.

