В Днепре и области выпал снег: патрульная полиция работает в усиленном режиме

Фото: патрульная полиция Днепропетровской области

В Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Патрульная полиция работает в усиленном режиме совместно с коммунальными службами для ликвидации последствий непогоды. Ведется расчистка и посыпание дорог. В частности, в городе работают 62 пескоразбрасывателя, 7 погрузчиков, 9 единиц снегоочистительной техники. Мы сопровождаем технику и обеспечиваем беспрепятственный проезд для нее на всех участках - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают водителей не выезжать на дороги без острой необходимости и не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальной техники, которая очищает дороги от снега.

Напомним

Во Львове выпало 70% месячной нормы осадков, что составляет 30 см снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая улицы и используя противогололедные материалы.