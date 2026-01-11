$42.990.00
13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
В Днепре и области выпал снег: патрульная полиция работает в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения.

В Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Патрульная полиция работает в усиленном режиме совместно с коммунальными службами для ликвидации последствий непогоды. Ведется расчистка и посыпание дорог. В частности, в городе работают 62 пескоразбрасывателя, 7 погрузчиков, 9 единиц снегоочистительной техники. Мы сопровождаем технику и обеспечиваем беспрепятственный проезд для нее на всех участках

- говорится в сообщении.

Правоохранители призывают водителей не выезжать на дороги без острой необходимости и не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальной техники, которая очищает дороги от снега.

Напомним

Во Львове выпало 70% месячной нормы осадков, что составляет 30 см снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая улицы и используя противогололедные материалы.

Алла Киосак

