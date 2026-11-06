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Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Гамильтон заявил, что не сожалеет о критике Леклера после инцидента в Мексике. Леклер не ответил, поскольку присутствовал при рождении ребёнка.

Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari
Льюис Гамильтон. Photograph: Jumeau Alexis/ABACA/Shutterstock

В команде Ferrari обостряется противостояние между гонщиками — Льюис Хэмилтон отказался отступать от своей критики в адрес своего напарника по Ferrari Шарля Леклера после инцидента между ними на Гран-при Мексики в минувшие выходные, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Контекст

В прошлое воскресенье в Мексике, на первом круге гонки, Леклер и Хэмилтон боролись в четвертом повороте, когда Леклер попытался обогнать своего напарника. Во время этого маневра он выехал за пределы трассы, а защита Хэмилтона сделала его уязвимым для обгона со стороны Макса Ферстаппена. Впоследствии Ферстаппен одержал победу, из-за чего Ferrari упустила шанс занять первые два места.

У Ferrari нет официальных правил взаимодействия между пилотами. Тогда Хэмилтон заявил, что у команды «очень, очень серьезные проблемы», а позже прямо обвинил напарника в том, что тот лишил их шанса на победу. «Парню 29 лет, так что дело не в возрасте. Дело в менталитете. Это подход „пан или пропал“: либо побеждаю я, либо никто», — отметил он.

Накануне Гран-при Сан-Паулу, который состоится в эти выходные, Хэмилтон подчеркнул, что не собирается отказываться от своих слов. «Мне все равно, что другие думают о моих словах; я всегда откровенен и говорю то, что чувствую в конкретный момент, — сказал он. — Конечно, бывает, что скажешь что-то, о чем потом можешь пожалеть. Но я — нет».

«Я никогда не буду извиняться за то, что остаюсь настоящим и искренним, и не позволю заставить меня молчать. ​​Меня никто не просил воздерживаться от комментариев — ситуация просто такова, какова она есть». В четверг в Сан-Паулу Леклер не участвовал в медиамероприятиях, поскольку присутствовал при рождении своего первого ребенка. Поэтому он пока не ответил Хэмилтону, который заявил, что Ferrari должна решить эту проблему, добавив, что они оба еще не обсуждали ситуацию с руководителем команды Фредом Вассёром.

Добавим

Леклер выступает за «Скудерию» с 2019 года, тогда как Хэмилтон присоединился к команде в 2025-м; в прошлом году между ними сложились хорошие рабочие отношения. Однако в нынешнем сезоне, когда британец демонстрирует лучшую форму, инцидент в Мексике стал уже третьим случаем, когда между ними возникали разногласия на трассе.

Семикратный чемпион дал понять, что не собирается отступать — ни на трассе, ни за ее пределами. «Он глубоко интегрирован в команду, и я знал, что это всегда будет непростым вызовом — я всегда относился к этому с уважением, — отметил он. — Я приложил немало усилий, чтобы построить хорошие отношения с Шарлем, наладить взаимопонимание и обеспечить гармоничную совместную работу.

Конечно, команде не так уж легко принять кого-то вроде меня, ведь я открыто высказываю свое мнение и постоянно настаиваю на изменениях — и буду продолжать это делать, пока останусь здесь. Так и будет. Я здесь, чтобы побеждать, а для побед нужно работать со всеми вокруг. Я искренне верю, что в следующем году эта команда сможет бороться за чемпионский титул».

В минувшие выходные команда Mercedes завоевала чемпионский титул в личном зачете (вместе с Кими Антонелли), а в Бразилии может оформить победу и в Кубке конструкторов — для этого ей нужно набрать на три очка больше, чем Ferrari.

Антонина Туманова

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