Впервые в Европе: ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников
Киев • УНН
Европейское космическое агентство и IENAI Space представили инновационную ионно-жидкостную электрическую силовую установку ATHENA, которая проработала более 400 часов непрерывно, что является новым достижением в европейской практике.
Европейское космическое агентство (ESA) и испанская технологическая компания (IENAI Space) представили вариант экономного двигателя, который приведет в движение CubeSats и другие малые спутники. Впервые в Европе эта электрораспылительная двигательная установка на ионно-жидкостной основе достигла более 400 часов непрерывной работы. Об этом пишет УНН с ссылкой на Space Daily.
Контекст
Инновационную система двигателя с электрораспылением имеет название ATHENA. Разработка представляет собой устройство размером с ладонь, которое имеет семь массивов излучателей, вытравленных на кремниевой пластине с помощью микро- и нанотехнологий, а также содержит более 500 излучателей размером с отверстие, которые распыляют ионы, ускоренные электростатическим полем для достижения максимальной тяги.
Технология "электрораспылителя" разрабатывается как экономически эффективный метод приведения в движение CubeSats и других малых спутников. Сообщается, что система ионно-жидкостного двигателя достигла более 400 часов непрерывной работы.
Уникальный движущий механизм ATHENA базируется на проводящих ионно-жидких солях, которые служат топливом. Эти жидкости проходят через нанотекстурированные конические излучатели, а затем ускоряются между излучателем и экстрактором, работающими при разных электрических потенциалах. Взаимодействие между поверхностным натяжением жидкости и электростатическим полем приводит к образованию ионов, которые могут выбрасываться со скоростью около 20 км/с, создавая необходимую силу для движения спутника.
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Одной из самых примечательных особенностей системы ATHENA является ее способность настраивать тягу с использованием экологически чистого, нетоксичного "зеленого" топлива. Эта технология способствует повышению безопасности и простоты конструкции спутников. Разработанную систему можно свободно объединять в группы при необходимости, до шести единиц, которые устанавливаются на 10-сантиметровой поверхности одного блока спутника.
Разработка новой технологии, которую мы создали с нуля, была нелегким делом, но мы уверены, что наши двигатели будут выделяться на рынке своей невероятной производительностью и возможностями настройки; и фактически к нам уже обратился ряд заинтересованных сторон в отрасли
Дополнение
Сейчас проект прошел предварительную экспертизу, а его конечный продукт должен быть готов до конца следующего года. Разработка была поддержана в рамках Общей технологической программы поддержки ESA, которая готовит инновационные продукты и услуги для космических полетов и открытого рынка.
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Впервые в Европе: ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников
Европейское космическое агентство и IENAI Space представили инновационную ионно-жидкостную электрическую силовую установку ATHENA, которая проработала более 400 часов непрерывно, что является новым достижением в европейской практике.
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