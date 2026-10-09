В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать
Киев • УНН
Телеком-бизнес и дата-центры смогут арендовать помещения государственных компаний без аукционов. Упрощенные правила будут действовать во время военного положения и в течение 6 месяцев после его окончания.
В Украине упростили аренду помещений государственных компаний для телеком-бизнеса и дата-центров для быстрого восстановления после атак. Об этом сообщает Минцифры со ссылкой на решение правительства, передает УНН.
Враг усиливает атаки на дата-центры и телеком-инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без базовых потребностей. Если серверы или оборудование для связи находятся под угрозой российских ударов, у компаний нет времени на длительное ожидание аренды новых помещений. Теперь телеком-бизнес и дата-центры могут арендовать площади у государственных компаний по упрощенной процедуре — говорится в сообщении.
Что меняется:
1️⃣ Отменили аукционы. Провайдеры и владельцы дата-центров могут арендовать имущество государственных компаний без электронных торгов
2️⃣ Ускорили релокацию. Оборудование можно вывезти из-под ударов и развернуть на новом месте за считанные дни.
3️⃣ Зафиксировали правила. Упрощение действует на время военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.
В Минцифры добавили, что это решение — наша инвестиция в устойчивость украинской цифровой инфраструктуры.
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