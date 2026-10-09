В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати
Київ • УНН
Телеком-бізнес і датацентри зможуть орендувати приміщення держкомпаній без аукціонів. Спрощені правила діятимуть під час воєнного стану та 6 місяців після нього.
В Україні спростили оренду приміщень державних компаній для телеком-бізнесу та датацентрів для швидкого відновлення після атак. Про це повідомляє Мінцифри із посиланням на рішення уряду, передає УНН.
Ворог посилює атаки на датацентри та телеком-інфраструктуру, щоб залишити українців без базових потреб. Якщо сервери чи обладнання для зв’язку під загрозою російських ударів, у компаній немає часу на довготривалі очікування оренди нових приміщень. Тепер телеком-бізнес та датацентри можуть орендувати площі в держкомпаніях за спрощеною процедурою - йдеться у повідомленні.
Що змінюється:
1️⃣ Скасували аукціони. Провайдери та власники датацентрів можуть орендувати майно держкомпаній без електронних торгів
2️⃣ Прискорили релокацію. Обладнання можна вивезти з-під ударів і розгорнути на новому місці за лічені дні.
3️⃣ Зафіксували правила. Спрощення діє на час воєнного стану та ще 6 місяців після нього.
У Мінцифри додали, що це рішення — наша інвестиція у стійкість української цифрової інфраструктури.
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