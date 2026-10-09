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В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати

Київ • УНН

 • 3166 перегляди

Телеком-бізнес і датацентри зможуть орендувати приміщення держкомпаній без аукціонів. Спрощені правила діятимуть під час воєнного стану та 6 місяців після нього.

В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати
Фото ілюстративне

В Україні спростили оренду приміщень державних компаній для телеком-бізнесу та датацентрів для швидкого відновлення після атак. Про це повідомляє Мінцифри із посиланням на рішення уряду, передає УНН

Ворог посилює атаки на датацентри та телеком-інфраструктуру, щоб залишити українців без базових потреб. Якщо сервери чи обладнання для зв’язку під загрозою російських ударів, у компаній немає часу на довготривалі очікування оренди нових приміщень. Тепер телеком-бізнес та датацентри можуть орендувати площі в держкомпаніях за спрощеною процедурою - йдеться у повідомленні.

Що змінюється:

1️⃣ Скасували аукціони. Провайдери та власники датацентрів можуть орендувати майно держкомпаній без електронних торгів

2️⃣ Прискорили релокацію. Обладнання можна вивезти з-під ударів і розгорнути на новому місці за лічені дні.

3️⃣ Зафіксували правила. Спрощення діє на час воєнного стану та ще 6 місяців після нього.

У Мінцифри додали, що це рішення — наша інвестиція у стійкість української цифрової інфраструктури. 

В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри29.09.26, 15:33 • 15095 переглядiв

Антоніна Туманова

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