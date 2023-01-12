Президент ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Указом №14/2023 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe, передает УНН.
Детаи
Согласно указу, санкции против компании, зарегистрированной в Латвии, будут действовать в течение пяти лет и предусматривают:
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- Блокировку активов;
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- Запрет вывода капиталов за пределы Украины;
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- Прекращение выполнения финансовых и экономических обязательств;
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- Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
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- Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.
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По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017 году получила лицензию на создание электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.
Отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.
Добавим
Согласно информации из инстаграмм-аккаунта пророссийской букмекерской конторы 1xBet, которая до сих пор не находится под санкциями в Украине, в своей работе она ориентируется исключительно на “москву” и предлагает забирать выигрыши своим игрокам в рублях.