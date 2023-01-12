Президент ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским 1xBet

Детаи

Согласно указу, санкции против компании, зарегистрированной в Латвии, будут действовать в течение пяти лет и предусматривают:



Блокировку активов;



Запрет вывода капиталов за пределы Украины;



Прекращение выполнения финансовых и экономических обязательств;



Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;



Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.



По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017 году получила лицензию на создание электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.

Отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Добавим

Согласно информации из инстаграмм-аккаунта пророссийской букмекерской конторы 1xBet, которая до сих пор не находится под санкциями в Украине, в своей работе она ориентируется исключительно на “москву” и предлагает забирать выигрыши своим игрокам в рублях.