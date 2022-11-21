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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 8487 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Букмекерська контора 1xBet працює “на москву”

Букмекерська контора 1xBet працює “на москву”

Київ • УНН

 • 484523 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Згідно інформації з інстаграм-акаунта проросійської букмекерської контори 1xBet, яка досі не перебуває під санкціями в Україні, у своїй роботі вона орієнтується виключно на “москву” та пропонує забирати виграші своїм гравцям у рублях. Про це повідомляє УНН з посиланням на інстаграм букмекерів.

Деталі

У одній з нещодавніх публікацій, 1xBet пропонує користувачам соцмережі вгадати фіналістів Чемпіонату Світу в Катарі. Ті, у кого це вийде - можуть виграти від 1xBet промокод у 10 тисяч рублів. Як заявляють букмекери, конкурс триватиме до 29 листопада та “до 18:00” за московським часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КРАІЛ і досі не знайшла підстав накласти санкції на проросійського букмекера 1xBet

У своїй публікації букмекери уточнили, що у цьому конкурсі можуть брати участь лише гравці, які зареєстровані на офіційному сайті 1xbet.com, який досі доступний і для гравців з України.

Нагадаємо

У вересні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала в Україні під брендом 1хBet, через “російський слід”. Однак сайти букмекера фактично продовжують працювати, а на власників компанії КРАІЛ і досі не ініціювала накладення санкцій, хоча Бюро економічної безпеки вже знайшло для цього підстави.

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