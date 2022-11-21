Букмекерська контора 1xBet працює “на москву”

Деталі

У одній з нещодавніх публікацій, 1xBet пропонує користувачам соцмережі вгадати фіналістів Чемпіонату Світу в Катарі. Ті, у кого це вийде - можуть виграти від 1xBet промокод у 10 тисяч рублів. Як заявляють букмекери, конкурс триватиме до 29 листопада та “до 18:00” за московським часом.

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У своїй публікації букмекери уточнили, що у цьому конкурсі можуть брати участь лише гравці, які зареєстровані на офіційному сайті 1xbet.com, який досі доступний і для гравців з України.

Нагадаємо

У вересні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала в Україні під брендом 1хBet, через “російський слід”. Однак сайти букмекера фактично продовжують працювати, а на власників компанії КРАІЛ і досі не ініціювала накладення санкцій, хоча Бюро економічної безпеки вже знайшло для цього підстави.