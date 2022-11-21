Букмекерская контора 1xBet работает "на москву"

Детали

В одной из недавних публикаций, 1xBet предлагает пользователям соцсети угадать финалистов Чемпионата Мира в Катаре. Те, у кого это получится – могут выиграть от 1xBet промокод в 10 тысяч рублей. Как заявляют букмекеры, конкурс продлится до 29 ноября и “до 18:00” по московскому времени.

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В своей публикации букмекеры уточнили, что в этом конкурсе могут участвовать только игроки, зарегистрированные на официальном сайте 1xbet.com, который до сих пор доступен и для игроков из Украины.

Напомним

В сентябре Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшую в Украине под брендом 1хBet, из-за “российского следа”. Однако сайты букмекера фактически продолжают работать, а на владельцев компании КРАИЛ до сих пор не инициировала наложение санкций, хотя Бюро экономической безопасности уже нашло для этого основания.