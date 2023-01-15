Аллегрова, Долина и Панченко: Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян

Детали

Соответствующий указ № 23/2023 Зеленский подписал 15 января. В указе перечислены фамилии 198 человек, против которых вводится полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет.

В частности, в список попали певицы Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, гражданка Украины, телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, телеведущие Дана Борисова, Яна Рудковская, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, а также другие пропагандисты.

Кроме того, санкции ввели против бывшей украинской телеведущей, которая сейчас снимает пропагандистские ролики на оккупированных территориях Дианы Панченко.

Дополнение

12 января Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским 1xBet.