россия атаковала энергетику в нескольких регионах, есть отключения света в 7 областях

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Враг совершил пятую массированную атаку на энергосистему. В семи регионах обесточены потребители, а в Киеве из-за обстрела нарушено теплоснабжение.

россия атаковала энергетику в нескольких регионах, есть отключения света в 7 областях

россия в очередной раз атаковала энергетику в Украине, из-за чего обесточены жители в 7 областях, в нескольких регионах - графики отключений, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Ночью и утром враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергосистемы Украины в нескольких областях", - отметили в Укрэнерго.

Ночью россия совершила пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики страны. В результате обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в столице

- сообщили в Минэнерго.

Из-за атаки рф на Киев без тепла почти 2000 домов, трое пострадавших07.03.26, 10:04 • 1964 просмотра

Энергетики и тепловики, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло для всех потребителей.

Зеленский раскрыл последствия массированной атаки рф 29 ракетами и 480 дронами07.03.26, 08:59 • 1950 просмотров

Графики отключений

"Вследствие постоянных атак врага - в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей", - отметили в Минэнерго.

"Учитывая погодные условия в большинстве областей, пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", - указали в Укрэнерго.

Потребителей, где применяются меры ограничения, призвали по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

россия атаковала железную дорогу и порты Украины, среди раненых младенец07.03.26, 08:46 • 1960 просмотров

Юлия Шрамко

