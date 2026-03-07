россия атаковала энергетику в нескольких регионах, есть отключения света в 7 областях
Киев • УНН
Враг совершил пятую массированную атаку на энергосистему. В семи регионах обесточены потребители, а в Киеве из-за обстрела нарушено теплоснабжение.
россия в очередной раз атаковала энергетику в Украине, из-за чего обесточены жители в 7 областях, в нескольких регионах - графики отключений, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.
Вражеские атаки
"Ночью и утром враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергосистемы Украины в нескольких областях", - отметили в Укрэнерго.
Ночью россия совершила пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики страны. В результате обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в столице
Энергетики и тепловики, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло для всех потребителей.
Графики отключений
"Вследствие постоянных атак врага - в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей", - отметили в Минэнерго.
"Учитывая погодные условия в большинстве областей, пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", - указали в Укрэнерго.
Потребителей, где применяются меры ограничения, призвали по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
