Торговля между ЕС и Россией обвалилась до исторического минимума – СВРУ

По данным Службы внешней разведки Украины, взаимный товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. РФ фактически утратила статус ключевого партнера Европы, а ее доля в европейском импорте упала с 9,2% до критического 1,0%. Об этом пишет УНН.

Наибольший удар пришелся на российский экспорт энергоносителей – если раньше дефицит ЕС в торговле с РФ достигал десятков миллиардов евро, то теперь Европа зафиксировала профицит в 1,5 млрд евро.

Поставки товаров из России обвалились на 90%, что свидетельствует об успешном поиске альтернативных рынков странами Евросоюза. Москва больше не имеет рычагов влияния из-за энергетического шантажа, а ее доходы от европейского направления продолжают стабильно уменьшаться.

В период с первого квартала 2022 года по четвертый квартал 2025 года экспорт ЕС в РФ уменьшился на 61%, тогда как импорт из РФ обвалился на 90%. Доля России в структуре внешних поставок Евросоюза сократилась с 3,2% до 1,2%, а в импорте – с 9,2% до 1,0%. Таким образом, Россия фактически утратила статус одного из ключевых торговых партнеров объединенной Европы