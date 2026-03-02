$43.100.11
Эксклюзив
12:02 • 4876 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 13094 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 10827 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 36060 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 69329 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 64687 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69013 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75690 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75619 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78993 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
публикации
Эксклюзивы
Торговля между ЕС и Россией обвалилась до исторического минимума – СВРУ

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Взаимный товарооборот между Евросоюзом и РФ сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Россия потеряла статус ключевого партнера Европы, ее доля в европейском импорте упала до 1,0%.

Торговля между ЕС и Россией обвалилась до исторического минимума – СВРУ

По данным Службы внешней разведки Украины, взаимный товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. РФ фактически утратила статус ключевого партнера Европы, а ее доля в европейском импорте упала с 9,2% до критического 1,0%. Об этом пишет УНН.

Подробности

Наибольший удар пришелся на российский экспорт энергоносителей – если раньше дефицит ЕС в торговле с РФ достигал десятков миллиардов евро, то теперь Европа зафиксировала профицит в 1,5 млрд евро.

 Поставки товаров из России обвалились на 90%, что свидетельствует об успешном поиске альтернативных рынков странами Евросоюза. Москва больше не имеет рычагов влияния из-за энергетического шантажа, а ее доходы от европейского направления продолжают стабильно уменьшаться.

В период с первого квартала 2022 года по четвертый квартал 2025 года экспорт ЕС в РФ уменьшился на 61%, тогда как импорт из РФ обвалился на 90%. Доля России в структуре внешних поставок Евросоюза сократилась с 3,2% до 1,2%, а в импорте – с 9,2% до 1,0%. Таким образом, Россия фактически утратила статус одного из ключевых торговых партнеров объединенной Европы

– говорится в сообщении СВРУ.

Технологическая деградация и изоляция российской экономики

Сейчас торговля сохраняется только в рамках гуманитарных исключений, таких как фармацевтика, или по позициям, которые пока не попали под санкции. Потеря доступа к европейским технологиям и инвестициям лишает Россию возможности модернизировать свою промышленность в долгосрочной перспективе.

Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР25.02.26, 23:27 • 14383 просмотра

Для Украины этот процесс является стратегически важным, поскольку он систематически вымывает финансовые ресурсы, которые агрессор мог бы направить на продолжение войны.

Потеря цивилизованных рынков сбыта, сокращение доступа к европейским технологиям, инвестициям и финансовой инфраструктуре постепенно сужают возможности для модернизации и долгосрочного развития российской экономики

– подытожили в разведке.

Экономика рф вошла в 2026 год с рекордным дефицитом региональных бюджетов - СВР20.02.26, 16:12 • 6481 просмотр

Степан Гафтко

