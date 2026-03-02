Торговля между ЕС и Россией обвалилась до исторического минимума – СВРУ
Взаимный товарооборот между Евросоюзом и РФ сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Россия потеряла статус ключевого партнера Европы, ее доля в европейском импорте упала до 1,0%.
По данным Службы внешней разведки Украины, взаимный товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. РФ фактически утратила статус ключевого партнера Европы, а ее доля в европейском импорте упала с 9,2% до критического 1,0%. Об этом пишет УНН.
Наибольший удар пришелся на российский экспорт энергоносителей – если раньше дефицит ЕС в торговле с РФ достигал десятков миллиардов евро, то теперь Европа зафиксировала профицит в 1,5 млрд евро.
Поставки товаров из России обвалились на 90%, что свидетельствует об успешном поиске альтернативных рынков странами Евросоюза. Москва больше не имеет рычагов влияния из-за энергетического шантажа, а ее доходы от европейского направления продолжают стабильно уменьшаться.
В период с первого квартала 2022 года по четвертый квартал 2025 года экспорт ЕС в РФ уменьшился на 61%, тогда как импорт из РФ обвалился на 90%. Доля России в структуре внешних поставок Евросоюза сократилась с 3,2% до 1,2%, а в импорте – с 9,2% до 1,0%. Таким образом, Россия фактически утратила статус одного из ключевых торговых партнеров объединенной Европы
Технологическая деградация и изоляция российской экономики
Сейчас торговля сохраняется только в рамках гуманитарных исключений, таких как фармацевтика, или по позициям, которые пока не попали под санкции. Потеря доступа к европейским технологиям и инвестициям лишает Россию возможности модернизировать свою промышленность в долгосрочной перспективе.
Для Украины этот процесс является стратегически важным, поскольку он систематически вымывает финансовые ресурсы, которые агрессор мог бы направить на продолжение войны.
Потеря цивилизованных рынков сбыта, сокращение доступа к европейским технологиям, инвестициям и финансовой инфраструктуре постепенно сужают возможности для модернизации и долгосрочного развития российской экономики
