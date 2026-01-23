Украинцы смогут найти работу через Дию и ЦПАУ: правительство запускает пилотный проект

$43.170.01
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 29730 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 31164 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 75128 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 43063 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 29478 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 17126 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 57277 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 60257 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 7252 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 8328 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 30046 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 45846 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 40876 просмотра
Украинцы смогут найти работу через Дию и ЦПАУ: правительство запускает пилотный проект

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Кабинет министров принял решение о расширении каналов получения услуг в сфере занятости, разрешая обращение через Дию и ЦПАУ. Также одобрен экспериментальный проект по электронному трудоустройству через систему "Обрий" на два года.

Украинцы смогут найти работу через Дию и ЦПАУ: правительство запускает пилотный проект

Кабинет министров принял ряд решений, касающихся трудоустройства. В частности, предусматривается возможность поиска работы через Портал Дия и Центры предоставления административных услуг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Кабинет министров принял решение, расширяющее каналы получения услуг в сфере занятости населения. Соответствующие изменения предусматривают возможность обращения за отдельными сервисами не только в центры занятости, а также через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и в электронной форме через Портал Дия

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае подачи заявления через Портал Дия и успешной автоматизированной верификации данных путем сверки с государственными реестрами, решение о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного, прекращении регистрации или отказе может приниматься автоматически программными средствами Портала Дия по результатам проверок, предусмотренных порядком.

Отдельным блоком уточнены подходы к выплатам пособия по безработице во время профессионального обучения, чтобы механизм выплат корректно учитывал фактические сроки и условия.

Для работодателей предусмотрена возможность подачи отдельных заявлений (в частности, относительно компенсаций) через Портал Дия или иным способом, определенным порядком, что упрощает взаимодействие и уменьшает потребность в бумажных обращениях

- добавили в министерстве.

Также отмечается, что правительство одобрило проект постановления о реализации экспериментального проекта по трудоустройству и оформлению трудовых отношений в электронной форме с использованием единой информационно-аналитической системы "Обрий".

Эксперимент вводится сроком на два года со дня вступления в силу постановления, а техническая реализация функционирования эксперимента будет обеспечена в 3 квартале 2026 года.

В рамках экспериментального проекта работодатели и трудоспособные лица средствами Портала Дия или мобильного приложения Портала Дия (в случае наличия технической возможности) смогут осуществлять:

  • поиск подходящей работы;
    • подбор работников;
      • оформление приема на работу в электронной форме;
        • оформление увольнения с работы в электронной форме;
          • ведение личного дела работника.

            Порядок реализации эксперимента определяет механизм применения электронных документов в кадровых процедурах в рамках функционала цифровой системы Обрий. Участие в экспериментальном проекте является добровольным. Цифровая система Обрий будет использовать классификатор ESCO как основную модель структурирования данных о профессиях, компетенциях, квалификациях и вакансиях. Это обеспечивает совместимость с европейскими информационными системами рынка труда и поддерживает интеграцию Украины в сеть EURES

            - подчеркнули в Минэкономики.

            В Минцифры уточнили, что сначала техническая команда объединит новую систему Обрий с Дией. Далее услуги станут доступны для украинцев, иностранцев и бизнеса на портале и в приложении Дия.

            Работодатели смогут подбирать персонал, приглашать на собеседования и официально оформлять работников онлайн. Соискатели работы - просматривать вакансии, в том числе те, которые подобрал искусственный интеллект, и трудоустраиваться без визитов в госучреждения.

            После настройки онлайн услуги появятся в ЦПАУ. Администраторы ЦПАУ смогут помочь:

            • стать на учет, предоставить или возобновить статус безработного, а также прекратить регистрацию;
              • подать заявление о пособии по безработице;
                • получить справки о пребывании на учете, полученных выплатах и начисленном доходе;
                  • оформить документы для бизнеса: выдача, продление или аннулирование разрешения на трудоустройство иностранцев;
                    • подать заявление о другой помощи: в частности, на гранты, пособие на погребение или выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

                      Напомним

                      В 2025 году при содействии Государственной службы занятости работу получили более 315 тысяч человек. В целом услугами службы воспользовались 640 тысяч украинцев, а занятость была обеспечена для 394 тысяч человек.

                      Павел Башинский

                      ОбществоЭкономикаТехнологии
                      Кабинет Министров Украины
                      Дія (сервис)
                      Украина