Украинцы смогут найти работу через Дию и ЦПАУ: правительство запускает пилотный проект

Кабинет министров принял ряд решений, касающихся трудоустройства. В частности, предусматривается возможность поиска работы через Портал Дия и Центры предоставления административных услуг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Кабинет министров принял решение, расширяющее каналы получения услуг в сфере занятости населения. Соответствующие изменения предусматривают возможность обращения за отдельными сервисами не только в центры занятости, а также через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и в электронной форме через Портал Дия - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае подачи заявления через Портал Дия и успешной автоматизированной верификации данных путем сверки с государственными реестрами, решение о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного, прекращении регистрации или отказе может приниматься автоматически программными средствами Портала Дия по результатам проверок, предусмотренных порядком.

Отдельным блоком уточнены подходы к выплатам пособия по безработице во время профессионального обучения, чтобы механизм выплат корректно учитывал фактические сроки и условия.

Для работодателей предусмотрена возможность подачи отдельных заявлений (в частности, относительно компенсаций) через Портал Дия или иным способом, определенным порядком, что упрощает взаимодействие и уменьшает потребность в бумажных обращениях - добавили в министерстве.

Также отмечается, что правительство одобрило проект постановления о реализации экспериментального проекта по трудоустройству и оформлению трудовых отношений в электронной форме с использованием единой информационно-аналитической системы "Обрий".

Эксперимент вводится сроком на два года со дня вступления в силу постановления, а техническая реализация функционирования эксперимента будет обеспечена в 3 квартале 2026 года.

В рамках экспериментального проекта работодатели и трудоспособные лица средствами Портала Дия или мобильного приложения Портала Дия (в случае наличия технической возможности) смогут осуществлять:

поиск подходящей работы;

подбор работников;

оформление приема на работу в электронной форме;

оформление увольнения с работы в электронной форме;

ведение личного дела работника.

Порядок реализации эксперимента определяет механизм применения электронных документов в кадровых процедурах в рамках функционала цифровой системы Обрий. Участие в экспериментальном проекте является добровольным. Цифровая система Обрий будет использовать классификатор ESCO как основную модель структурирования данных о профессиях, компетенциях, квалификациях и вакансиях. Это обеспечивает совместимость с европейскими информационными системами рынка труда и поддерживает интеграцию Украины в сеть EURES - подчеркнули в Минэкономики.

В Минцифры уточнили, что сначала техническая команда объединит новую систему Обрий с Дией. Далее услуги станут доступны для украинцев, иностранцев и бизнеса на портале и в приложении Дия.

Работодатели смогут подбирать персонал, приглашать на собеседования и официально оформлять работников онлайн. Соискатели работы - просматривать вакансии, в том числе те, которые подобрал искусственный интеллект, и трудоустраиваться без визитов в госучреждения.

После настройки онлайн услуги появятся в ЦПАУ. Администраторы ЦПАУ смогут помочь:

стать на учет, предоставить или возобновить статус безработного, а также прекратить регистрацию;

подать заявление о пособии по безработице;

получить справки о пребывании на учете, полученных выплатах и начисленном доходе;

оформить документы для бизнеса: выдача, продление или аннулирование разрешения на трудоустройство иностранцев;

подать заявление о другой помощи: в частности, на гранты, пособие на погребение или выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Напомним

В 2025 году при содействии Государственной службы занятости работу получили более 315 тысяч человек. В целом услугами службы воспользовались 640 тысяч украинцев, а занятость была обеспечена для 394 тысяч человек.