Понад 315 тисяч українців знайшли роботу у 2025 році за сприяння служби зайнятості

У 2025 році за сприяння Державної служби зайнятості роботу отримали понад 315 тисяч людей. Загалом послугами служби скористалися 640 тисяч українців, а зайнятість було забезпечено для 394 тисяч осіб. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, продовж року на єдиному порталі було розміщено 192 тисячі вакансій, рівень їх укомплектування становив 63,3%.

Найбільший попит на працівників зафіксували у промисловості, логістиці, торгівлі, ІТ та сфері послуг.

Навчання пройшли 93 тисячі людей, з яких 88% були працевлаштовані. Крім того, видали 25 тисяч ваучерів на навчання на суму 453 млн гривень для підготовки фахівців у сферах ІТ, логістики, медицини та промисловості.

Підтримка роботодавців і бізнесу: 20 тис. безробітних — працевлаштовані з компенсаціями для роботодавців, 540+ млн грн - на компенсаційні програми, 10,6 тис. мікрогрантів "єРобота" на 2,7 млрд грн - 17 тис. нових робочих місць, бізнеси сплатили 5,9 млрд грн податків. Окремий фокус - ветерани та інклюзія: 1,6 тис. грантів для ветеранів і їхніх родин, 766 млн грн фінансування, 3 тис. робочих місць, проєкт "Робота без бар’єрів" - тисячі людей з новими можливостями на ринку праці - йдеться у дописі.

Крім того, у Мінекономіки наголошують, що ринок праці у 2025 - це про швидші рішення, нові навички та реальні робочі місця.

Нагадаємо

