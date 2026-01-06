$42.420.13
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Понад 315 тисяч українців знайшли роботу у 2025 році за сприяння служби зайнятості

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У 2025 році Державна служба зайнятості забезпечила роботою понад 315 тисяч осіб, а загалом її послугами скористалися 640 тисяч українців. За рік було розміщено 192 тисячі вакансій, з яких 63,3% укомплектовано.

У 2025 році за сприяння Державної служби зайнятості роботу отримали понад 315 тисяч людей. Загалом послугами служби скористалися 640 тисяч українців, а зайнятість було забезпечено для 394 тисяч осіб. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, продовж року на єдиному порталі було розміщено 192 тисячі вакансій, рівень їх укомплектування становив 63,3%.

Найбільший попит на працівників зафіксували у промисловості, логістиці, торгівлі, ІТ та сфері послуг.

Навчання пройшли 93 тисячі людей, з яких 88% були працевлаштовані. Крім того, видали 25 тисяч ваучерів на навчання на суму 453 млн гривень для підготовки фахівців у сферах ІТ, логістики, медицини та промисловості.

Підтримка роботодавців і бізнесу: 20 тис. безробітних — працевлаштовані з компенсаціями для роботодавців, 540+ млн грн - на компенсаційні програми, 10,6 тис. мікрогрантів "єРобота" на 2,7 млрд грн - 17 тис. нових робочих місць, бізнеси сплатили 5,9 млрд грн податків. Окремий фокус - ветерани та інклюзія: 1,6 тис. грантів для ветеранів і їхніх родин, 766 млн грн фінансування, 3 тис. робочих місць, проєкт "Робота без бар’єрів" - тисячі людей з новими можливостями на ринку праці

- йдеться у дописі.

Крім того, у Мінекономіки наголошують, що ринок праці у 2025 - це про швидші рішення, нові навички та реальні робочі місця.

Нагадаємо

Державна служба зайнятості проаналізувала ринок праці 2025 року, виявивши різні підходи до пошуку роботи серед молоді, людей середнього віку та старшого покоління. Більшість роботодавців прагнуть наймати молодих працівників, тоді як кількість шукачів старшого віку постійно зростає.

Алла Кіосак

