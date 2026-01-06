$42.420.13
14:48 • 1226 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 14845 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 24148 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 35435 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 54597 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 51563 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 74121 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 138587 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57116 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55110 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Эксклюзивы
Более 315 тысяч украинцев нашли работу в 2025 году при содействии службы занятости

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В 2025 году Государственная служба занятости обеспечила работой более 315 тысяч человек, а в целом ее услугами воспользовались 640 тысяч украинцев. За год было размещено 192 тысячи вакансий, из которых 63,3% укомплектовано.

Более 315 тысяч украинцев нашли работу в 2025 году при содействии службы занятости

В 2025 году при содействии Государственной службы занятости работу получили более 315 тысяч человек. В общей сложности услугами службы воспользовались 640 тысяч украинцев, а занятость была обеспечена для 394 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в течение года на едином портале было размещено 192 тысячи вакансий, уровень их укомплектования составил 63,3%.

Наибольший спрос на работников зафиксировали в промышленности, логистике, торговле, ИТ и сфере услуг.

Обучение прошли 93 тысячи человек, из которых 88% были трудоустроены. Кроме того, выдали 25 тысяч ваучеров на обучение на сумму 453 млн гривен для подготовки специалистов в сферах ИТ, логистики, медицины и промышленности.

Поддержка работодателей и бизнеса: 20 тыс. безработных — трудоустроены с компенсациями для работодателей, 540+ млн грн - на компенсационные программы, 10,6 тыс. микрогрантов "єРобота" на 2,7 млрд грн - 17 тыс. новых рабочих мест, бизнесы уплатили 5,9 млрд грн налогов. Отдельный фокус - ветераны и инклюзия: 1,6 тыс. грантов для ветеранов и их семей, 766 млн грн финансирования, 3 тыс. рабочих мест, проект "Работа без барьеров" - тысячи людей с новыми возможностями на рынке труда

- говорится в сообщении.

Кроме того, в Минэкономики отмечают, что рынок труда в 2025 году - это о более быстрых решениях, новых навыках и реальных рабочих местах.

Напомним

Государственная служба занятости проанализировала рынок труда 2025 года, выявив различные подходы к поиску работы среди молодежи, людей среднего возраста и старшего поколения. Большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Тренд
Украина