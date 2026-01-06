Более 315 тысяч украинцев нашли работу в 2025 году при содействии службы занятости

В 2025 году при содействии Государственной службы занятости работу получили более 315 тысяч человек. В общей сложности услугами службы воспользовались 640 тысяч украинцев, а занятость была обеспечена для 394 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в течение года на едином портале было размещено 192 тысячи вакансий, уровень их укомплектования составил 63,3%.

Наибольший спрос на работников зафиксировали в промышленности, логистике, торговле, ИТ и сфере услуг.

Обучение прошли 93 тысячи человек, из которых 88% были трудоустроены. Кроме того, выдали 25 тысяч ваучеров на обучение на сумму 453 млн гривен для подготовки специалистов в сферах ИТ, логистики, медицины и промышленности.

Поддержка работодателей и бизнеса: 20 тыс. безработных — трудоустроены с компенсациями для работодателей, 540+ млн грн - на компенсационные программы, 10,6 тыс. микрогрантов "єРобота" на 2,7 млрд грн - 17 тыс. новых рабочих мест, бизнесы уплатили 5,9 млрд грн налогов. Отдельный фокус - ветераны и инклюзия: 1,6 тыс. грантов для ветеранов и их семей, 766 млн грн финансирования, 3 тыс. рабочих мест, проект "Работа без барьеров" - тысячи людей с новыми возможностями на рынке труда - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минэкономики отмечают, что рынок труда в 2025 году - это о более быстрых решениях, новых навыках и реальных рабочих местах.

Напомним

Государственная служба занятости проанализировала рынок труда 2025 года, выявив различные подходы к поиску работы среди молодежи, людей среднего возраста и старшего поколения. Большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет.