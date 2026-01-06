Более 315 тысяч украинцев нашли работу в 2025 году при содействии службы занятости
Киев • УНН
В 2025 году Государственная служба занятости обеспечила работой более 315 тысяч человек, а в целом ее услугами воспользовались 640 тысяч украинцев. За год было размещено 192 тысячи вакансий, из которых 63,3% укомплектовано.
Детали
По предварительной информации, в течение года на едином портале было размещено 192 тысячи вакансий, уровень их укомплектования составил 63,3%.
Наибольший спрос на работников зафиксировали в промышленности, логистике, торговле, ИТ и сфере услуг.
Обучение прошли 93 тысячи человек, из которых 88% были трудоустроены. Кроме того, выдали 25 тысяч ваучеров на обучение на сумму 453 млн гривен для подготовки специалистов в сферах ИТ, логистики, медицины и промышленности.
Поддержка работодателей и бизнеса: 20 тыс. безработных — трудоустроены с компенсациями для работодателей, 540+ млн грн - на компенсационные программы, 10,6 тыс. микрогрантов "єРобота" на 2,7 млрд грн - 17 тыс. новых рабочих мест, бизнесы уплатили 5,9 млрд грн налогов. Отдельный фокус - ветераны и инклюзия: 1,6 тыс. грантов для ветеранов и их семей, 766 млн грн финансирования, 3 тыс. рабочих мест, проект "Работа без барьеров" - тысячи людей с новыми возможностями на рынке труда
Кроме того, в Минэкономики отмечают, что рынок труда в 2025 году - это о более быстрых решениях, новых навыках и реальных рабочих местах.
Напомним
Государственная служба занятости проанализировала рынок труда 2025 года, выявив различные подходы к поиску работы среди молодежи, людей среднего возраста и старшего поколения. Большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет.