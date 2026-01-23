Українці зможуть знайти роботу через Дію та ЦНАП: уряд запускає пілотний проєкт

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які стосуються працевлаштування. Зокрема, передбачається можливість пошуку роботи через Портал Дія та Центри надання адміністративних послуг. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює канали отримання послуг у сфері зайнятості населення. Відповідні зміни передбачають можливість звернення за окремими сервісами не лише до центрів зайнятості, а також через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в електронній формі через Портал Дія - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у разі подання заяви через Портал Дія та успішної автоматизованої верифікації даних шляхом звірки з державними реєстрами, рішення щодо надання або поновлення статусу зареєстрованого безробітного, припинення реєстрації або відмови може ухвалюватися автоматично програмними засобами Порталу Дія за результатами перевірок, передбачених порядком.

Окремим блоком уточнено підходи до виплат допомоги по безробіттю під час професійного навчання, щоб механізм виплат коректно враховував фактичні строки та умови.

Для роботодавців передбачено можливість подання окремих заяв (зокрема щодо компенсацій) через Портал Дія або в інший спосіб, визначений порядком, що спрощує взаємодію та зменшує потребу у паперових зверненнях - додали в міністерстві.

Також зазначається, що уряд схвалив проєкт постанови щодо реалізації експериментального проєкту з працевлаштування та оформлення трудових відносин в електронній формі з використанням єдиної інформаційно-аналітичної системи "Обрій".

Експеримент запроваджується строком на два роки з дня набрання чинності постановою, а технічну реалізацію функціонування експерименту буде забезпечено у 3 кварталі 2026 року.

У межах експериментального проєкту роботодавці та працездатні особи засобами Порталу Дія або мобільного додатка Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) зможуть здійснювати:

пошук підходящої роботи;

підбір працівників;

оформлення прийняття на роботу в електронній формі;

оформлення звільнення з роботи в електронній формі;

ведення особової справи працівника.

Порядок реалізації експерименту визначає механізм застосування електронних документів у кадрових процедурах у межах функціоналу цифрової системи Обрій. Участь в експериментальному проєкті є добровільною. Цифрова система Обрій використовуватиме класифікатор ESCO як основну модель структуризації даних про професії, компетентності, кваліфікації та вакансії. Це забезпечує сумісність із європейськими інформаційними системами ринку праці та підтримує інтеграцію України до мережі EURES - наголосили у Мінекономіки.

У Мінцифри уточнили, що спочатку технічна команда об’єднає нову систему Обрій з Дією. Далі послуги стануть доступними для українців, іноземців та бізнесу на порталі та в застосунку Дія.

Роботодавці зможуть підбирати персонал, запрошувати на співбесіди та офіційно оформлювати працівників онлайн. Шукачі роботи - переглядати вакансії, зокрема ті, які підібрав штучний інтелект, та працевлаштовуватися без візитів до держустанов.

Після налаштування онлайн послуги з’являться у ЦНАПах. Адміністратори ЦНАП зможуть допомогти:

стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію;

подати заяву про допомогу по безробіттю;

отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід;

оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців;

подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

У 2025 році за сприяння Державної служби зайнятості роботу отримали понад 315 тисяч людей. Загалом послугами служби скористалися 640 тисяч українців, а зайнятість було забезпечено для 394 тисяч осіб.