российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка
Киев • УНН
российские войска в ночь на 17 ноября атаковали центральную часть Балаклеи на Харьковщине двумя ракетами. Попадание произошло рядом с многоквартирными домами, предварительно погиб один человек, шестеро ранены, среди них - 14-летняя девочка.
российские войска в ночь на понедельник, 17 ноября, атаковали ракетами центральную часть Балаклеи на Харьковщине. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, по центру города Балаклея врагом было нанесено 2 ракетных удара.
Попадание произошло рядом с многоквартирными домами. Информация о пострадавших уточняется
Он добавил, что все службы оперативного реагирования работают на местах.
Вскоре начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Балаклее повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.
"По предварительной информации, один человек погиб. Еще пять человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка", - рассказал Синегубов.
Напомним
Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центру города Балаклея. Из-за обстрела погибла женщина 1937 года рождения. Также травмы различной степени тяжести получили 16 местных жителей, среди которых 4-летний ребенок.
