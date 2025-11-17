$42.060.00
16 ноября, 18:56
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзивы
Теги
Авторы
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка

Киев • УНН

 • 84 просмотра

российские войска в ночь на 17 ноября атаковали центральную часть Балаклеи на Харьковщине двумя ракетами. Попадание произошло рядом с многоквартирными домами, предварительно погиб один человек, шестеро ранены, среди них - 14-летняя девочка.

российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка

российские войска в ночь на понедельник, 17 ноября, атаковали ракетами центральную часть Балаклеи на Харьковщине. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, по центру города Балаклея врагом было нанесено 2 ракетных удара.

Попадание произошло рядом с многоквартирными домами. Информация о пострадавших уточняется

- написал Карабанов.

Он добавил, что все службы оперативного реагирования работают на местах.

Вскоре начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Балаклее повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

"По предварительной информации, один человек погиб. Еще пять человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка", - рассказал Синегубов.

Напомним

Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центру города Балаклея. Из-за обстрела погибла женщина 1937 года рождения. Также травмы различной степени тяжести получили 16 местных жителей, среди которых 4-летний ребенок.

Вадим Хлюдзинский

Общество Война в Украине
Война в Украине
Харьковская область
Балаклия