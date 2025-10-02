Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 16
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару російських військ по Балаклії 1 жовтня загинула жінка 1937 року народження. Постраждали 16 місцевих жителів, серед яких 4-річна дитина та поліцейський.
Кількість постраждалих через ракетний удар російських військ по Балаклії на Харківщині 1 жовтня зросла до 16, серед постраждалих малолітня дитина та поліцейський, відомо про одну загиблу людину, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
Деталі
Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія.
"Через обстріл загинула жінка 1937 року народження. Також травми різного ступеня тяжкості отримали 16 місцевих жителів, серед яких 4-річна дитина. Дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Постраждав поліцейський", - повідомили у поліції.
У Балаклії пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Ворог випустив по Харківщині 1 ракету "Іскандер-М"; 1 КАБ; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.