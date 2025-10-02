$41.220.08
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5376 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13292 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12133 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16644 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35219 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44449 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30052 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51001 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26024 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 16

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Внаслідок ракетного удару російських військ по Балаклії 1 жовтня загинула жінка 1937 року народження. Постраждали 16 місцевих жителів, серед яких 4-річна дитина та поліцейський.

Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 16

Кількість постраждалих через ракетний удар російських військ по Балаклії на Харківщині 1 жовтня зросла до 16, серед постраждалих малолітня дитина та поліцейський, відомо про одну загиблу людину, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія.

"Через обстріл загинула жінка 1937 року народження. Також травми різного ступеня тяжкості отримали 16 місцевих жителів, серед яких 4-річна дитина. Дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Постраждав поліцейський", - повідомили у поліції.

У Балаклії пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Ворог випустив по Харківщині 1 ракету "Іскандер-М"; 1 КАБ; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Аптека
Національна поліція України
Олег Синєгубов
Харківська область
Балаклія
Іскандер (ОТРК)