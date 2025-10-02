Ракетный удар рф по Балаклее: число пострадавших возросло до 16
Киев • УНН
В результате ракетного удара российских войск по Балаклее 1 октября погибла женщина 1937 года рождения. Пострадали 16 местных жителей, среди которых 4-летний ребенок и полицейский.
Детали
Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центру города Балаклея.
"Из-за обстрела погибла женщина 1937 года рождения. Также травмы различной степени тяжести получили 16 местных жителей, среди которых 4-летний ребенок. Девочка получила острую реакцию на стресс. Пострадал полицейский", - сообщили в полиции.
В Балаклее повреждены 5 многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, 5 магазинов, 2 аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. Враг выпустил по Харьковщине 1 ракету "Искандер-М"; 1 КАБ; 1 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон.