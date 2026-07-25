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рф нанесла ракетный удар по Балаклее, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего пострадали два человека. Также за сутки обстрелам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов области, один человек погиб, 14 ранены.

рф нанесла ракетный удар по Балаклее, есть пострадавшие

Балаклея в Харьковской области сегодня подверглась ракетному удару рф, известно о двух пострадавших, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Сейчас известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь

- написал Синегубов.

Также сегодня утром вражеский БпЛА нанес удар по частному дому в селе Жуков Яр Купянского района, вызвав пожар площадью 150 кв. м, о чем сообщили в ГУ ГСЧС в области.

Дополнение

По данным главы ОВА, в течение прошлых суток вражеским ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 14 человек.

В частности, вчера вечером враг атаковал дроном автомобиль в Киевском районе. По уточненным данным, в результате удара ранения получил 45-летний мужчина. "Врачи оказали ему всю необходимую помощь, но, к сожалению, несмотря на усилия медиков, пострадавший сегодня скончался", - отметил Синегубов.

Юлия Шрамко

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