рф нанесла ракетный удар по Балаклее, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего пострадали два человека. Также за сутки обстрелам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов области, один человек погиб, 14 ранены.
Балаклея в Харьковской области сегодня подверглась ракетному удару рф, известно о двух пострадавших, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Сейчас известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь
Также сегодня утром вражеский БпЛА нанес удар по частному дому в селе Жуков Яр Купянского района, вызвав пожар площадью 150 кв. м, о чем сообщили в ГУ ГСЧС в области.
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По данным главы ОВА, в течение прошлых суток вражеским ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 14 человек.
В частности, вчера вечером враг атаковал дроном автомобиль в Киевском районе. По уточненным данным, в результате удара ранения получил 45-летний мужчина. "Врачи оказали ему всю необходимую помощь, но, к сожалению, несмотря на усилия медиков, пострадавший сегодня скончался", - отметил Синегубов.