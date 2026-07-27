рф убила человека и ранила еще четверых в Балаклее, в Харькове и Сумах трое пострадавших

РФ сегодня продолжила атаковать северо-восток Украины - под ударами были Харьков, Балаклея, Сумы, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, сообщили в военных администрациях регионов, пишет УНН.

Харьковская область

"Зафиксирован вражеский удар беспилотником в Салтовском районе. В результате обстрела пострадали 28-летняя женщина и 67-летний мужчина. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс. Оказывается помощь", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: "В результате попадания по АЗС в Салтовском районе есть двое пострадавших - острая реакция на стресс".

"Враг нанес удар по городу Балаклея. По предварительной информации, в результате обстрела один человек, к сожалению, погиб. Также еще четверо человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - сообщил также Синегубов.

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Сумы

"Ранение получил 72-летний мужчина в результате удара реактивного БпЛА типа "шахед" по складскому помещению в Ковпаковском районе Сум. Он находился на улице рядом с местом попадания. Пострадавший в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу и получает квалифицированную медицинскую помощь", - указал в соцсетях глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

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