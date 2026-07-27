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россия нанесла семь ударов КАБами по Сумам, есть пострадавшие и перебои со светом

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

Российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по Сумам, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атаки пострадали пятеро гражданских, частично обесточен город.

россия нанесла семь ударов КАБами по Сумам, есть пострадавшие и перебои со светом

рф нанесла семь ударов КАБами по Сумам, также атаковав дронами, известно о 6 пострадавших, есть обесточивания, сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров, глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"россияне нанесли комбинированные удары по городу", - сообщили в ГСЧС.

Как указано, зафиксировано 7 ударов управляемыми авиационными бомбами. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Есть информация о пострадавших.

"Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. Предварительно зафиксировано семь ударов КАБ. Пострадали пятеро гражданских", - уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

Как отметил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, было "обесточено часть потребителей из-за повреждения электросети, частично прекращено водоснабжение, обусловленное вражеским ударом".

Также, по данным ГСЧС, "российские дроны ударили по одному из предприятий и торговому центру". Тушение пожаров осложнялось постоянными угрозами повторных атак.

Все очаги горения ликвидированы.

"Ранение получила 34-летняя женщина в результате удара "Молнии" в парковой зоне Заречного района. Медицинская помощь была оказана на месте. Повреждено остекление кафе, попавшего в зону удара", - добавил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях.

"В связи с вооруженной агрессией рф имеем дополнительные отключения в части Сумщины", - сообщили в Сумыоблэнерго утром в понедельник.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в результате ударов врага на территории Сумщины за минувшие сутки пострадали 9 мирных жителей области, в том числе 1 ребенок - в Сумской громаде вследствие попадания КАБов травмы получила 15-летняя девушка. В течение суток, с утра 26 июля до утра 27 июля, российские войска совершили почти 80 обстрелов по 24 населенным пунктам в 20 территориальных общинах области. Зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры.

Юлия Шрамко

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