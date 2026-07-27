россия нанесла семь ударов КАБами по Сумам, есть пострадавшие и перебои со светом
Киев • УНН
Российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по Сумам, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атаки пострадали пятеро гражданских, частично обесточен город.
рф нанесла семь ударов КАБами по Сумам, также атаковав дронами, известно о 6 пострадавших, есть обесточивания, сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров, глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"россияне нанесли комбинированные удары по городу", - сообщили в ГСЧС.
Как указано, зафиксировано 7 ударов управляемыми авиационными бомбами. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Есть информация о пострадавших.
"Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. Предварительно зафиксировано семь ударов КАБ. Пострадали пятеро гражданских", - уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.
Как отметил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, было "обесточено часть потребителей из-за повреждения электросети, частично прекращено водоснабжение, обусловленное вражеским ударом".
Также, по данным ГСЧС, "российские дроны ударили по одному из предприятий и торговому центру". Тушение пожаров осложнялось постоянными угрозами повторных атак.
Все очаги горения ликвидированы.
"Ранение получила 34-летняя женщина в результате удара "Молнии" в парковой зоне Заречного района. Медицинская помощь была оказана на месте. Повреждено остекление кафе, попавшего в зону удара", - добавил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях.
"В связи с вооруженной агрессией рф имеем дополнительные отключения в части Сумщины", - сообщили в Сумыоблэнерго утром в понедельник.
Дополнение
По данным Сумской ОВА, в результате ударов врага на территории Сумщины за минувшие сутки пострадали 9 мирных жителей области, в том числе 1 ребенок - в Сумской громаде вследствие попадания КАБов травмы получила 15-летняя девушка. В течение суток, с утра 26 июля до утра 27 июля, российские войска совершили почти 80 обстрелов по 24 населенным пунктам в 20 территориальных общинах области. Зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры.