В Харьковской области задержали подростка за передачу данных о Силах обороны россиянам за 645 гривен
Киев • УНН
17-летний житель Балаклеи передавал врагу координаты и фото техники Сил обороны. За работу он получил 645 гривен и сейчас находится под стражей.
В Харьковской области 17-летний житель Балаклеи подозревается в передаче представителю рф данных о местах пребывания украинских военнослужащих, а также размещении личного состава и техники Сил обороны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, в начале апреля 2024 года подросток через Telegram установил контакт с представителем рф, который осуществлял разведывательную деятельность
От куратора он получал координаты якобы возможного пребывания украинских военных, после чего проводил разведку и фиксировал места дислокации личного состава и техники Сил обороны.
Собранные данные передавал в виде текстовых сообщений, фото и видео. За выполненные задания получил 645 гривен - менее 15 долларов США.
Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.
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