Ночная атака дронов на Балаклею - ранены 8 человек

В ночь на вторник, 15 июня, враг атаковал город Балаклея в Харьковской области беспилотниками. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Загорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж - рассказал Синегубов.

Он добавил, что на местах попаданий работают экстренные службы.

Напомним

14 июня российские беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки на станцию Лозовая были повреждены локомотивы, а двое работников железной дороги получили травмы.

россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Харьковщине - есть раненые и погибшая