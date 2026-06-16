Ночная атака дронов на Балаклею - ранены 8 человек
Киев • УНН
Враг атаковал Балаклею дронами, ранены восемь человек, среди которых двое детей. Из-за обстрела загорелись жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.
В ночь на вторник, 15 июня, враг атаковал город Балаклея в Харьковской области беспилотниками. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Загорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж
Он добавил, что на местах попаданий работают экстренные службы.
Напомним
14 июня российские беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки на станцию Лозовая были повреждены локомотивы, а двое работников железной дороги получили травмы.
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