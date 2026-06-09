россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Харьковщине - есть раненые и погибшая
Киев • УНН
Вблизи Питомника россияне ударили FPV-дроном по авто с пятью гражданскими. 70-летняя женщина погибла, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.
Во вторник, 9 июня, около 16:30, россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю вблизи Питомника на Харьковщине. Это произошло на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram, передает УНН.
Детали
По данным Задоренко, в машине находилось пять человек - мужчина и четыре женщины. От полученных ранений 70-летняя женщина погибла на месте, еще три женщины 80-ти, 74-х и 49-ти лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения.
Всех раненых доставили в харьковскую больницу.
Устанавливается дополнительная информация об этом происшествии, а также о цели поездки людей на опасную приграничную территорию
Напомним
Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали систематически атаковать транспортную логистику между Харьковом и Сумами в районе Богодухова.