россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Харьковщине - есть раненые и погибшая

Во вторник, 9 июня, около 16:30, россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю вблизи Питомника на Харьковщине. Это произошло на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram, передает УНН.

Детали

По данным Задоренко, в машине находилось пять человек - мужчина и четыре женщины. От полученных ранений 70-летняя женщина погибла на месте, еще три женщины 80-ти, 74-х и 49-ти лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения.

Всех раненых доставили в харьковскую больницу.

Устанавливается дополнительная информация об этом происшествии, а также о цели поездки людей на опасную приграничную территорию - говорится в сообщении.

Напомним

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали систематически атаковать транспортную логистику между Харьковом и Сумами в районе Богодухова.