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Фокс Ньюс

Число пострадавших от ракетного удара по Балаклее возросло до шести

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

Российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего погиб мужчина и шесть человек ранены. Повреждены дома, больница и магазины.

Число пострадавших от ракетного удара по Балаклее возросло до шести

В Харьковской области в результате ракетной атаки рф количество пострадавших возросло до шести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

В середине дня военные рф направили две ракеты по городу Балаклея в Изюмском районе.

В результате обстрела погиб 59-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле.

Четыре женщины и двое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждены частные дома, здание больницы, магазины и автомобили.

На место происшествия выехали полицейские и другие профильные службы. Правоохранители оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия военного преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины. 

рф убила человека и ранила еще четверых в Балаклее, в Харькове и Сумах трое пострадавших27.07.26, 14:14 • 2458 просмотров

Антонина Туманова

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Харьковская область
Балаклея
Украина