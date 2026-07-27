Число пострадавших от ракетного удара по Балаклее возросло до шести

В Харьковской области в результате ракетной атаки рф количество пострадавших возросло до шести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

В середине дня военные рф направили две ракеты по городу Балаклея в Изюмском районе.

В результате обстрела погиб 59-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле.

Четыре женщины и двое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждены частные дома, здание больницы, магазины и автомобили.

На место происшествия выехали полицейские и другие профильные службы. Правоохранители оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия военного преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

рф убила человека и ранила еще четверых в Балаклее, в Харькове и Сумах трое пострадавших