Число пострадавших от ракетного удара по Балаклее возросло до шести
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего погиб мужчина и шесть человек ранены. Повреждены дома, больница и магазины.
В Харьковской области в результате ракетной атаки рф количество пострадавших возросло до шести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
В середине дня военные рф направили две ракеты по городу Балаклея в Изюмском районе.
В результате обстрела погиб 59-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле.
Четыре женщины и двое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Повреждены частные дома, здание больницы, магазины и автомобили.
На место происшествия выехали полицейские и другие профильные службы. Правоохранители оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия военного преступления.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
рф убила человека и ранила еще четверых в Балаклее, в Харькове и Сумах трое пострадавших27.07.26, 14:14 • 2458 просмотров