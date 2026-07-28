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"Не забудем ни одного преступления против наших людей" - Зеленский в годовщину трагедии в Еленовке

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Президент Украины почтил память военнопленных, убитых Россией в Еленовке в июле 2022 года. Он подчеркнул, что Украина вернула уже 9613 человек из плена и не забудет ни одного преступления.

"Не забудем ни одного преступления против наших людей" - Зеленский в годовщину трагедии в Еленовке

В годовщину теракта в Еленовке Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военнопленных, которых Россия убила в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Президент подчеркнул, что Украина не забудет преступления РФ против наших людей. Об этом Зеленский заявил в Telegram, передает УНН.

Детали

"Каждый год в эти дни мы в Украине чтим память наших людей, убитых в российском плену. В ночь с 28 на 29 июля россияне убили наших людей в Еленовке – жестоко, подло, абсолютно цинично. Погибли более 50 украинских военнопленных, более 100 были ранены. И это одно из тех военных преступлений, которое показывает, какой является Россия на самом деле. Это государство, которое презирает жизнь на 100 процентов, абсолютное зло, которое не может удержаться, чтобы не убивать. Мы всегда должны помнить, с кем имеем дело", - написал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна вернуть из российского плена всех наших людей – военных и гражданских.

"Важно, что Украина не одна в этом стремлении, и наши друзья в мире помогают нам с посредничеством. За время полномасштабной войны нам уже удалось вернуть 9613 человек из российского плена. Помним о каждом, кто еще остается в неволе. Не забудем ни одного преступления против наших людей. Вечная память всем, кто погиб из-за российского зла. Вечная благодарность каждому, кто помогает освобождать наших людей и защищать жизнь", - добавил Зеленский.

Напомним

Более четырех лет после кровавого теракта в Еленовке 46 тяжелораненых украинских военнопленных, которые выжили во время взрыва в "бараке №200", продолжают сидеть в российских застенках без надлежащей медицинской помощи и под угрозой сфабрикованных приговоров по уголовным делам.

Павел Башинский

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